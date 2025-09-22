 ACTUALIZACIÓN | Aumentan magnitud de sismo en región de Coquimbo - Chilevisión
22/09/2025 13:21

ACTUALIZACIÓN | Aumentan magnitud de sismo en región de Coquimbo

El movimiento telúrico se reportó la tarde de este lunes en la región de Coquimbo.

Publicado por CHV Noticias

La mañana de este lunes se registró un sismo de mediana intensidad en la zona norte del país.

Según información preliminar, el movimiento telúrico se percibió en la región de Coquimbo, específicamente, en la comuna de La Higuera.

Acorde a información oficial entregada por el Centro Sismológico Nacional, el temblor fue de magnitud 4.7°.

Sin embargo, inicialmente el organismo había sido cifrado el temblor con magnitud 4,6°, pero fue corregido al alza.

En esa línea, en primera instancia el epicentro fue localizado a 16 kilómetros al oeste de Punta de Choros. Sin embargo, minutos después situado en la localidad antes mencionada.

