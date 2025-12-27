 Sismo sacude la zona norte del país: Revisa su magnitud y epicentro - Chilevisión
Sismo sacude la zona norte del país: Revisa su magnitud y epicentro
27/12/2025 08:15

Sismo sacude la zona norte del país: Revisa su magnitud y epicentro

El movimiento telúrico se registró en pleno desierto de Atacama.

La mañana de este sábado se registró un sismo en el pueblo de Quillagua, en la región de Antofagasta.

Según el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico tuvo lugar a las 07:20 horas a 57 kilómetros al norte de Quillagua, en el desierto de Atacama.

De acuerdo al organismo, su magnitud fue de 4.4.

Antes, a las 5:30 horas, un sismo magnitud 3.9 se registró a 12 kilómetros al este de Los Vilos, en la región de Coquimbo. 

Ninguno de los movimientos generó daños a personas ni infraestructuras. 

