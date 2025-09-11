ACTUALIZACIÓN | Esta fue la magnitud del temblor que sacudió a Antofagasta - Chilevisión

Según información preliminar del Centro Sismológico Nacional, el temblor ocurrió a eso de las 22:38 horas y tuvo una magnitud de 4.8.

Un sismo de mediana intensidad se registró durante la noche de este jueves en el norte del país, específicamente en Antofagasta.

El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.8.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Según información del Centro Sismológico Nacional, el temblor ocurrió a eso de las 22:38 horas.

El epicentro se localizó a 144 km al NE de Socaire.