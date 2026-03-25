“Siempre con respeto”: Presidente Kast recibió pifias en Aeropuerto de Santiago tras alzas en combustibles

El mandatario respondió a una de las personas, lo que generó reacciones divididas entre los adherentes y opositores presentes en el lugar.

Este miércoles, el presidente José Antonio Kast llegó al Aeropuerto de Santiago tras un viaje en el sur de Chile, donde visitó distintos puntos de la región de La Araucanía.

En el recinto, el mandatario recibió pifias por parte de los presentes al bajar del avión, debido al alza en los combustibles.





¿Qué pasó con el Presidente Kast en el aeropuerto?

Al respecto, el jefe de Estado se mostró con una sonrisa, saludó a quienes estaban en el lugar y luego respondió a una de las personas que lo abucheaban: “Siempre con respeto por delante, gracias”, sentenció.

El momento quedó grabado y muestra como el hombre con el que el mandatario habló le grita: “Ya, váyase no más, chao, fuera”, a lo que el mandatario respondió: “Me voy andando. Muchas gracias”.

La situación generó reacciones divididas, dado que luego de la intervención, algunas personas comenzaron a gritar en apoyo al presidente Kast.

Finalmente, el jefe de Estado se tomó el tiempo para tomarse fotografías y se retiró del lugar.

Revive el momento: