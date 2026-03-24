Diputados y senadores de la oposición criticaron y manifestaron su rechazo a la decisión del gobierno de retirar su apoyo a la candidatura de la expresidenta para presidir la secretaría general del organismo.

Diputados de oposición reaccionaron al anuncio del gobierno del presidente José Antonio Kast de retirar el apoyo a Michelle Bachelet en su candidatura para presidir la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Es un bochorno internacional sin precedentes”, declaró el diputado Raúl Soto (PPD). “Que el presidente de su propio país haya decidido quitarle el apoyo

a su candidatura la deja bastante debilitada“, acusó.

“Yo espero que México y Brasil confirmen su respaldo a Michelle Bachelet y que esta candidatura, sin el apoyo del presidente, que se supone de todos los chilenos, pueda continuar adelante”, manifestó desde el Congreso.

En esa línea, agregó que “no me cabe ninguna duda que representa la mejor opción hoy día para liderar este importante organismo internacional“. “Todas estas decisiones son medidas impuestas (…) que no han sido conversadas ni resueltas con absolutamente nadie”, advirtió.





Senadora Vodanovic: “Es una muy mala noticia”

Por su parte la senadora Paulina Vodanovic, militante y actual presidenta del Partido Socialista (PS), calificó la decisión como “una muy mala noticia”, pues aseguró que el gobierno “pierde una oportunidad enorme de aportar en lo que es el multilateralismo“.

“Esta candidatura es una candidatura de Chile, es una candidatura del Estado y esperábamos que el presidente Kast así lo entendiera“, zanjó. “Sin embargo, esta candidatura es apoyada también por Brasil y México”.

“Por lo tanto, sigue adelante y no tengo ninguna duda de que tendrá y concitará muchísimos apoyos a lo largo del mundo atendida la trascendencia de esta decisión para el sistema de las Naciones Unidas y a la experiencia y la calidad de nuestra candidata”, manifestó.





Diputada Yeomans acusó “desvío de atención”

Gael Yeomans, diputada del Frente Amplio, calificó la medida como “un desvío de atención” tras el histórico anuncio de las alzas en los combustibles, dado a conocer la noche del lunes por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

“A mí me parece que demuestra que hay un intento de desviar la atención de lo que le está preocupando a los chilenos y chilenas y que tiene que ver con el aumento del costo en el precio de las bencinas“, expresó.

“Es impresionante”, aseguró, “porque decían… si ya tenían la definición tomada, podrían haber (…) elegido un momento distinto (para comunicarlo)“, dijo la legisladora.

“Hoy estamos acá en el Congreso discutiendo un proyecto que viene a tratar de enmendar, pero sabemos que no va a ser suficiente. El ministro solamente ha hablado del subsidio, (…), pero todo el resto de las medidas, ¿qué pasa con la justicia tributaria?“, preguntó.