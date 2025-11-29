Senapred levanta Alerta Roja por incendio forestal tras caída de un rayo en Futaleufú - Chilevisión

El fuego continúa activo y es monitoreado de forma permanente por Conaf y las autoridades.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para la comuna de Futaleufú, en la región de Los Lagos, debido a un incendio forestal que se originó la tarde del viernes.

La alarma fue emitida cerca de las 21:00 horas, luego de que un rayo cayera al interior de la Reserva Nacional Futaleufú, en las cercanías del sector Mirador del Cóndor.

Desde entonces, Senapred mantiene la alerta activa y continúa monitoreando el avance del fuego en la zona.

Actualmente, el siniestro sigue siendo monitoreado de manera permanente por Senapred y la Corporación Nacional Forestal (Conaf).