Senapred levanta Alerta Roja por incendio forestal tras caída de un rayo en Futaleufú - Chilevisión

El fuego continúa activo y es monitoreado de forma permanente por Conaf y las autoridades.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para la comuna de Futaleufú, en la región de Los Lagos, debido a un incendio forestal que se originó la tarde del viernes.
La alarma fue emitida cerca de las 21:00 horas, luego de que un rayo cayera al interior de la Reserva Nacional Futaleufú, en las cercanías del sector Mirador del Cóndor.
Desde entonces, Senapred mantiene la alerta activa y continúa monitoreando el avance del fuego en la zona.
Actualmente, el siniestro sigue siendo monitoreado de manera permanente por Senapred y la Corporación Nacional Forestal (Conaf).
#SenapredLosLagos Monitoreo de Alerta Roja para la comuna de Futaleufú por incendio forestal.https://t.co/06aYSdoden pic.twitter.com/u91hfGNEii— SENAPRED (@Senapred) November 29, 2025