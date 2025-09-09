 Senapred declaró Alerta Roja en Machalí y Paihuano por incendios forestales - Chilevisión
Minuto a minuto
Jere Klein reapareció en redes tras allanamiento a su casa: Compartió foto en pleno estadio VIDEO | “Quedamos atónitos”: Asombro por avistamiento de inusual pudú albino en los bosques de Chiloé “Planeaba irse a una comuna más segura”: La decisión que no logró cumplir hombre asesinado en Lampa Quién es Jere Klein: El cantante urbano imputado tras allanamiento en su casa por drogas Captan descontrolado incendio en Recoleta: Hay riesgo de propagación a viviendas vecinas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/09/2025 18:00

Senapred declaró Alerta Roja en Machalí y Paihuano por incendios forestales

"Se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, Bomberos y el Sinapred", informó Senapred.

Publicado por CHV Noticias

El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para la comuna de Machalí por un incendio forestal en el sector Quebrada La Paula.

De acuerdo con información técnica proporcionada por Conaf, el siniestro ha consumido alrededor de una hectárea y afecta al sitio prioritario de conservación denominado "Precordillera Andina Norte".

El lugar, de acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente, contiene 48 especies amenazadas, entre ellas, especies de interés como el Loro tricahue, el Lagarto Gruñidor de valeria y la Güiña.

Por lo mismo, para extinguir las llamas trabajan voluntarios de Bomberos de Alto del Carmen, además de dos brigadas y un técnico de Conaf.

Alerta Roja para la comuna de Paiguano

En horas de esta tarde Senapred también declaró alerta roja por un incendio forestal en la localidad de Tres Cruces en la comuna de Paihuano, el cual se encuentra cercano a sectores poblados.

Producto de la emergencia se envió un mensaje SAE para reforzar la evacuación preventiva del sector. Bomberos de Paiguano y Vicuña, y dos técnicos de Conaf trabajan en combatir las llamas.

"Se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, Bomberos y el Sinapred de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento", informaron desde Senapred.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Lo último

Lo más visto

VIDEO | “Miss machete”: Reina de belleza protagonizó violenta pelea a cuchillo en disco de Valdivia

Katia Hoffmann, segundo lugar en el concurso Miss Valdivia, acuchilló a otra joven a la salida de un local nocturno. A través de redes sociales, se han viralizado registros del enfrentamiento.

09/09/2025

“Me dijo que debíamos…”: Hija reveló relato clave del ritual mapuche donde murió su padre

En agosto, una ceremonia de sanación realizada a orillas del río Pilmaiquén terminó con una adolescente de 15 años y un hombre adulto fallecidos, tras ser arrastrados por el caudal. Este es un testimonio de una testigo.

09/09/2025

Captan descontrolado incendio en Recoleta: Hay riesgo de propagación a viviendas vecinas

El siniestro está afectando a una propiedad entre las calles Río de Janeiro y Eusebio Lillo.

09/09/2025

Los Ratones vs. Los Polleros: La histórica rivalidad en la mira por crimen de Baby Bandito

Según un reportaje de CHV Noticias, esta disputa territorial que atemoriza las calles de Cerro Navia sería un antecedente clave en la investigación del asesinato de Kevin Olguín.

08/09/2025