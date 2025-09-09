Senapred declaró Alerta Roja en Machalí y Paihuano por incendios forestales - Chilevisión

"Se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, Bomberos y el Sinapred", informó Senapred.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para la comuna de Machalí por un incendio forestal en el sector Quebrada La Paula.

De acuerdo con información técnica proporcionada por Conaf, el siniestro ha consumido alrededor de una hectárea y afecta al sitio prioritario de conservación denominado "Precordillera Andina Norte".

El lugar, de acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente, contiene 48 especies amenazadas, entre ellas, especies de interés como el Loro tricahue, el Lagarto Gruñidor de valeria y la Güiña.

Por lo mismo, para extinguir las llamas trabajan voluntarios de Bomberos de Alto del Carmen, además de dos brigadas y un técnico de Conaf.

Alerta Roja para la comuna de Paiguano

En horas de esta tarde Senapred también declaró alerta roja por un incendio forestal en la localidad de Tres Cruces en la comuna de Paihuano, el cual se encuentra cercano a sectores poblados.

Producto de la emergencia se envió un mensaje SAE para reforzar la evacuación preventiva del sector. Bomberos de Paiguano y Vicuña, y dos técnicos de Conaf trabajan en combatir las llamas.

"Se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, Bomberos y el Sinapred de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento", informaron desde Senapred.

