 Senapred declara alerta roja por incendio forestal en Marchigüe - Chilevisión
Minuto a minuto
Escuchó gritos y se lanzó en ayuda: Transeúnte rescató a 4 de 5 adolescentes arrastrados por el mar ¿Puedo cambiar mi domicilio electoral para votar en segunda vuelta de las Elecciones 2025? Esto dice el Servel Estos son todos los diputados y senadores electos en las Elecciones 2025 Choque de camiones en Ruta 5 provoca cierre total de autopista en San Bernardo Jara se refirió al eventual apoyo de Parisi en segunda vuelta: “No creo que los votos sean de uno”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
17/11/2025 14:52

Senapred declara alerta roja por incendio forestal en Marchigüe

Con 1,5 hectáreas afectadas, hasta el momento no se han reportado afectaciones a personas ni daños en viviendas.

Publicado por CHV Noticias

A causa de un importante incendio forestal, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja en la comuna de Marchigüe, en la región de O'Higgins.

Pasadas las 14 horas, el organismo emitió la alerta en base a la información técnica proporcionada por Conaf, según detallaron en su sitio web.

De manera preliminar, se informó que el siniestro ha consumido 1,5 hectáreas, lo que está obligando al despliegue de bomberos y personal de emergencia.

Por el momento, no se reportan afectaciones en personas ni daños en viviendas.

En desarrollo...

Publicidad

Destacamos

Noticias

Así quedó el Senado y la Cámara de Diputados tras las Elecciones 2025

Lo último

Lo más visto

Así quedó el Senado y la Cámara de Diputados tras las Elecciones 2025

Tras las votaciones se sumarán 23 senadores a la Cámara Alta, mientras que en la Cámara Baja se definieron a los nombres que ocuparán los 155 escaños. Así fue la tendencia en estas elecciones.

17/11/2025

¿Cómo les fue a los famosos en las Elecciones 2025? Los que llegarán al Congreso y los que perdieron

En una jornada marcada por alta expectación, distintas figuras de las comunicaciones, la cultura y el deporte se convirtieron en nuevos parlamentarios.

17/11/2025

Cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico: Cuándo postular y cómo acceder a los $54 mil de descuento

A partir de la próxima semana las familias más vulnerables del país podrán postular al beneficio y obtener un descuento en el monto de las cuentas de la luz que se verá reflejado a partir del próximo año.

17/11/2025

Región por región: ¿Dónde ganó Jara, Kast y Parisi en la primera vuelta de Elecciones 2025?

Los resultados de este domingo dejaron un mapa político diverso, con diferencias claras entre el norte, centro y sur del país.

17/11/2025