Senapred declara alerta roja por incendio forestal en Marchigüe - Chilevisión

Con 1,5 hectáreas afectadas, hasta el momento no se han reportado afectaciones a personas ni daños en viviendas.

A causa de un importante incendio forestal, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja en la comuna de Marchigüe, en la región de O'Higgins.

Pasadas las 14 horas, el organismo emitió la alerta en base a la información técnica proporcionada por Conaf, según detallaron en su sitio web.

De manera preliminar, se informó que el siniestro ha consumido 1,5 hectáreas, lo que está obligando al despliegue de bomberos y personal de emergencia.

Por el momento, no se reportan afectaciones en personas ni daños en viviendas.

En desarrollo...