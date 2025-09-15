Salió de su casa el jueves y no volvió: Intensa búsqueda en Futaleufú por desaparición de joven de 23 años - Chilevisión

La familia, amigos, y organismos de emergencia participan de la búsqueda, la cual se ha realizado en los alrededores del río Futaleufú.

Un joven de 23 años, identificado como Sebastián Vargas Ortega, se encuentra desaparecido tras salir de su domicilio ubicado en la comuna de Futaleufú, región de Los Lagos.

Por esta razón, familiares, amigos, y organismos de emergencia participan de una intensa búsqueda, la cual se ha realizado en los alrededores del río Futaleufú, mientras que empresas locales han apoyado la labor con un despliegue en el río Espolón.

"Tatán", como es conocido por sus cercanos, salió de su casa cerca de las 15:00 horas del pasado jueves, aparentemente para ayudar en labores domésticas a su padre, sin embargo, su familia sospecha que salió a caminar y su paradero hasta el momento es desconocido.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Futaleufú, Óscar Torres, manifestó que se estableció un puesto de mando en los sectores donde se ha concentrado la búsqueda, más precisamente en el sector Las Escalas.

Ahí, se realizan las respectivas coordinaciones entre todos los equipos que participan en la búsqueda, que son personal de salud, Bomberos, Carabineros, el COGRID comunal, la Dirección de Seguridad Pública y Emergencias, y el equipo de rescate local.

Por último, se informó que el joven vestía un polerón deportivo de color rojo, pantalón negro y zapatillas negras.