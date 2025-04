Revelan que Fiscalía pidió indagar a Gonzalo Winter por caso Sierra Bella: Diputado lo desmintió - Chilevisión

El diputado y precandidato presidencial Gonzalo Winter desmintió su vinculación con el caso Sierra Bella y aclaró su relación con dos personas mencionadas en un reportaje.

El diputado y precandidato presidencial Gonzalo Winter salió a desmentir su supuesta vinculación con el caso de la compra de la clínica Sierra Bella, que estalló en 2023.

La transacción, impulsada por la Municipalidad de Santiago con el fin de convertirla en la "primera clínica municipal", fue frenada por Contraloría. El caso llegó hasta Fiscalía que comenzó a indagar más antecedentes.

Ahora, uno de los últimos datos dados a conocer en un reportaje de Mega, apuntaban a que el Ministerio Público instruyó indagar el presunto rol del parlamentario en el proceso y también de una supuesta citación de declarar.

Gonzalo Winter desmiente supuesta vinculación con el caso Sierra Bella: "Quiero ser categórico: No estoy involucrado de modo alguno"

A través de su cuenta de X, el diputado y precandidato presidencial Gonzalo Winter salió a desmentir su vinculación con el caso Sierra Bella.

"Quiero ser categórico: No estoy involucrado de modo alguno en la compra de la Clínica Sierra Bella", comenzó escribiendo en un tuit.

Ante eso, además, reveló que se contactó con el fiscal Patricio Cooper, quien encabeza las indagatorias, "quien me confirmó que la información entregada por los medios es falsa". "No he sido citado a declarar", sostuvo.

A continuación, Winter profundizó en su supuesta relación con Marcelo Becker, quien habría declarado tener antecedentes de la participación del parlamentario en el caso.

"Quien me vincula es el señor Marcelo Becker, conocido públicamente por múltiples denuncias de estafa y apodado como 'el estafador de Tinder'. No conozco al señor Becker", puntualizó.

Añadió que "al señor Felipe Sánchez, también mecnionado, solo lo vi una vez en una visita al inmueble, documentada por la prensa, en el marco de mi labor parlamentaria del distrito".

"Frente a un reportaje carente de todo rigor, basado en acusaciones sin fundamento y no verificadas con las autoridades competentes, entablaré las acciones legales pertinentes para proteger mi honra", concluyó.