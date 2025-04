EXCLUSIVO | Se revela testimonio de presunta tercera víctima en tragedia del Monumental: “Me empujan y caigo con Mylan” - Chilevisión

CHV Noticias tuvo acceso al relato de una presunta tercera víctima de los hechos donde fallecieron dos hinchas de Colo Colo, Mylan (12) y Martina (18).

El pasado martes, la familia de Mylan Liempi decidió romper el silencio y conversar con CHV Noticias, respecto a la muerte del niño de 12 años.

En esta oportunidad y también de manera exclusiva, CHV Noticias tuvo acceso al relato de una testigo y presunta nueva víctima de los hechos en Macul, donde también falleció Martina Riquelme de 18 años.

La menor de edad afirmó que fue empujada por un grupo de hinchas y cayó al piso junto a Mylan, a quien vio muy herido y a Martina en muy grave estado.

Declaración de la presunta tercera víctima

"Yo estaba afuera del estadio esperando a un grupo, cuando carabineros que estaban en la entrada, subieron unas calles más por los hinchas. Al ver que no había carabineros, se meten y me empujan. Yo tropiezo con Mylan y caigo al piso. Él se para y sigue corriendo", partió declarando.

"Yo me paro y sigo corriendo y él se cae de nuevo y no se levanta. Yo paro para tratar de ayudarlo en lo que me cae una reja encima, me pega en la cabeza y caí al piso. Altiro pasa el carro lanzagases encima de la reja. A mí me aplasta la pierna y quedé inconsciente entre el golpe en la cabeza y el dolor", agregó.