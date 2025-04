“Chocó con Martina y cayeron juntos”: Familia de Mylan arma cronología de su último día y entrega nuevos antecedentes - Chilevisión

A 11 días de la tragedia, la familia del niño de 12 años que murió en el Estadio Monumental conversó en exclusiva con CHV Noticias.

La familia de Mylan Liempi, niño de 12 años que falleció en el Estadio Monumental hace 11 días, rompió el silencio y conversó con CHV Noticias.

"Él no estaba arriba de una reja, él no estaba tratando de pasarse, a él lo atropellaron", partió declarando Samantha Astudillo, cuñada de Mylan y vocera de la familia.

Además, la mujer afirmó que aquel fatídico día, el niño salió rumbo al estadio con adultos responsables entre primos y amigos, donde quedó de juntarse con un amigo en Marathon con Benito Rebolledo.

"Él se fue en la micro con sus amigos y primos y cuando llegaron a ese lugar se encontraron con un grupo de gente corriendo de Carabineros. Ahí fue el último momento en que sus acompañantes tuvieron contacto con él, les llegó gas pimienta y la gente se dispersó", señaló la vocera.

"Los amigos y primos nos decían que no lo podían encontrar, habían dicho que a los menores los habían llevado a la 18° Comisaría, pero luego fue descartado. Después, en la noche, tipo 10 o 10 y media, una carabinera, nos dijo si él estaba con un pantalón de Batman. Ahí les dice a los padres que había un menor lesionado en la clínica Bupa", agregó.

"Chocó con Martina y cayeron juntos"

Samantha afirmó que ella y luego de mucha insistencia en la clínica, logró acceder al cuerpo del menor y reconoció a Mylan. "Él estaba totalmente lesionado, su carita y su bracito… No tenemos certeza de nada, porque si esto fue un accidente por qué lo escondieron tanto, por qué la prensa sabía y la familia no, que el Mylan había muerto".

"Él debe haber ido corriendo con gas pimienta en los ojos, eso nos dijeron, y no sabía hacia donde iba. Eso a mí me explica por qué chocó con Martina (la otra víctima) y se cayeron juntos, pero él no estaba arriba de una reja tratando de pasarse, a él lo atropellaron. Él no estaba en una avalancha, él estaba esperando a su amigo para hacer ingreso al estadio".

Por último, la familia también aprovechó para hacer un llamado y pedir ayuda. "Mylan era un niño, nosotros queremos justicia y pedimos que los testigos que hayan estado ahí se acerquen a Fiscalía a declarar".