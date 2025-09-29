“Te quedan 5 meses”: Revelan contenido de amenazas de muerte contra ministro Jaime Gajardo - Chilevisión

Mientras el subsecretario de la cartera advirtió que representa "un ataque a la democracia y el estado de derecho", desde la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios repudiaron el hecho.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirmó el ingreso de una denuncia por las amenazas de muerte que el pasado 27 de septiembre fueron realizadas contra el titular de la cartera, Jaime Gajardo.

Los mensajes se hicieron públicos a través del perfil de Instagram "Soberanía Nacional 1", donde advirtieron ataques contra el secretario de Estado una vez termine el cargo en 2026.

Así lo reveló La Tercera, donde mostraron parte del contenido: "Este maldito mal nacido está destruyendo a Gendarmería!!! (...) No te vamos a dejar libre, el 2026 ustedes van a pagar todo el daño que le han hecho a este país".

Además, posteriormente publicaron una historia con el siguiente mensaje: "Maldito marxista recuerda que te quedan 5 meses para hacerte pagar por todo el daño hecho a Gendarmería esto no se va quedar así malnacido (sic)".

"Ustedes son culpables de que estemos llenos de presos y no hay contingente de gendarmería nuevo ladrones de mierda pagarán con cárcel o fusilamiento pero no vivirán para hacer su estallido delictual otra vez (sic)”, continúa el ataque.

Se trata de una cuenta que, de acuerdo a sus publicaciones, explicita apoyo al diputado y candidato presidencial Johannes Kaiser (Nacional Libertario) y que reivindica la dictadura militar.

Transversal condena a amenazas contra ministro Gajardo

"Como subsecretario he presentado una denuncia para que el Ministerio Público esclarezca estos hechos y se castigue a los culpables", aseguró el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, según consignó Radio Bío-Bío.

Además, subrayó que “este tipo de amenazas como las que hemos denunciando en contra de nuestros gendarmes, atentan no solamente contra la vida de servidores públicos y sus familias, sino que representan un ataque a la democracia y el estado de derecho”.

Luego que la cuenta denunciada hiciera eco de un comunciado público emitido por la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) en la cual emplazaron al ministro tildándolo de "indolente", la propia agrupación respaldó a Gajardo.

"Como organización gremial rechazamos cualquier tipo de amenazas o llamados a la protagonizar conductas de violencia, sin importar de dónde provengan (...) lamentamos que se pretenda aprovechar para verter amenazas o incitaciones a la violencia", declararon.