 “En mi sano juicio”: Revelan cómo Horst Paulmann repartió su herencia entre sus hijos - Chilevisión
Minuto a minuto
Gobierno aceptó la renuncia del ministro Diego Pardow tras error tarifario en cuentas de luz “En mi sano juicio”: Revelan cómo Horst Paulmann repartió su herencia entre sus hijos Corte de Apelaciones aprueba desafuero de Joaquín Lavín León: Podrá recibir medidas cautelares Ministro Pardow por error en cuentas de luz: “Es grave y tendrá las consecuencias correspondientes” “¡Ayúdenme, auxilio!”: Los gritos en plena detención del sospechoso por desaparición de Krishna Aguilera
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/10/2025 12:58

“En mi sano juicio”: Revelan cómo Horst Paulmann repartió su herencia entre sus hijos

El empresario fundador de Cencosud murió en marzo de este año y en 2022 había realizado los últimos movimientos relacionados con su testamento. Según el documento, todo el dinero irá hacia sus hijos.

Publicado por CHV Noticias

"Declaro encontrarme en mi sano juicio", dice el documento con el testamento del empresario Horst Paulmann, fallecido en marzo de este año, en el que plasmó cómo y a quiénes repartiría su multimillonaria fortuna.

En mayo sus hijos pidieron abrir el testamento y hace unos días quedó a disposición pública. A lo largo de siete carillas el fundador de Cencosud dejó establecido que la herencia sería destinada a ellos en su totalidad.

Entre los bienes que se mencionan, consignó Diario Financiero, está el 25% de Inversiones Quinchamalí, equivalentes a $49.794.856.603. Mientras que en segundo lugar figura el 2,51% de Cencosud, equivalentes a $191.385.000.000

Además de más derechos sociales en otras sociedades, el testamento menciona una propiedad en Las Condes, una en Lo Barnechea y otra en la comuna de Algarrobo.

Así se repartió la herencia de Horst Paulmann

Según explica el medio mencionado, un testamento se divide en tres partes: La mitad legitimaria, que por ley es obligatorio destinarla a los herederos forzosos, es decir, cónyuge, hijos o padres

La otra mitad se divide en dos componentes: Un 25% que se puede sumar a un heredero forzoso para mejorar su parte. Y el otro 25%, que es de libre disposición y se puede entregar a quien quiera, sin ningún tipo de restricción.

Paulmann dejó por escrito que la mitad legitimaria sea distribuida entre todos sus hijos, "de la forma y proporciones que establece la ley". El resto de la fortuna, es decir, el otro 50%, fue destinado a su hijo menor de edad.

El argumento habría sido equiparar la situación del hijo menor con la de sus otros hermanos, pues recibieron transferencias y donaciones cuando el empresario estaba con vida. 

De esta forma, el hijo menor recibirá la parte correspondiente de la mitad legitimaria, un 12,5%, más el 50% que comprende la cuarta de mejoras y la cuarta de libre disposición. En total recibirá el 62,5% de la herencia de Horst Paulmann.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Se acerca fin de año: Revisa si puedes recibir los $73 mil del Bono de Graduación de Enseñanza Media

Lo último

Lo más visto

Detienen a sospechoso de 45 años por desaparición de Krishna Aguilera: Familia lo tenía en la mira

El hombre era el principal sospechoso de la familia de la joven de 19 años, debido a que él la habría llevado a la disco donde desapareció.

16/10/2025

¡Impacto en Fiebre de Baile! Querido participante fue eliminado por voto popular tras triple empate

Siete famosos lo dieron todo en el estelar de Chilevisión este miércoles y se sometieron a la evaluación del jurado. Sin embargo, la decisión final la tuvo el público tras un triple empate.

16/10/2025

Mon Laferte aclaró foto con Jeannette Jara en Festival Ruidosa: “No hemos hablado formalmente de...”

La cantautora, de paso por Chile, aprovechó la promoción de su nuevo disco Femme Fatale para relatar cómo ocurrió el encuentro con la candidata presidencial en el certamen musical donde se presentó el fin de semana.

16/10/2025

Desaparición de Krishna Aguilera: Familia accedió a video clave que daría un vuelco al caso

Este miércoles se cumplen 11 días desde que la joven de 19 años salió desde su casa en San Bernardo. Familiares revelan nuevos antecedentes que apuntan a sospechoso.

15/10/2025