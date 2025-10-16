“En mi sano juicio”: Revelan cómo Horst Paulmann repartió su herencia entre sus hijos - Chilevisión

El empresario fundador de Cencosud murió en marzo de este año y en 2022 había realizado los últimos movimientos relacionados con su testamento. Según el documento, todo el dinero irá hacia sus hijos.

"Declaro encontrarme en mi sano juicio", dice el documento con el testamento del empresario Horst Paulmann, fallecido en marzo de este año, en el que plasmó cómo y a quiénes repartiría su multimillonaria fortuna.

En mayo sus hijos pidieron abrir el testamento y hace unos días quedó a disposición pública. A lo largo de siete carillas el fundador de Cencosud dejó establecido que la herencia sería destinada a ellos en su totalidad.

Entre los bienes que se mencionan, consignó Diario Financiero, está el 25% de Inversiones Quinchamalí, equivalentes a $49.794.856.603. Mientras que en segundo lugar figura el 2,51% de Cencosud, equivalentes a $191.385.000.000.

Además de más derechos sociales en otras sociedades, el testamento menciona una propiedad en Las Condes, una en Lo Barnechea y otra en la comuna de Algarrobo.

Así se repartió la herencia de Horst Paulmann

Según explica el medio mencionado, un testamento se divide en tres partes: La mitad legitimaria, que por ley es obligatorio destinarla a los herederos forzosos, es decir, cónyuge, hijos o padres.

La otra mitad se divide en dos componentes: Un 25% que se puede sumar a un heredero forzoso para mejorar su parte. Y el otro 25%, que es de libre disposición y se puede entregar a quien quiera, sin ningún tipo de restricción.

Paulmann dejó por escrito que la mitad legitimaria sea distribuida entre todos sus hijos, "de la forma y proporciones que establece la ley". El resto de la fortuna, es decir, el otro 50%, fue destinado a su hijo menor de edad.