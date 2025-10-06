Falla técnica de tren provoca retraso y grandes aglomeraciones en Línea 2 del Metro de Santiago - Chilevisión

A través de algunos videos, se puede apreciar como los usuarios debieron abandonar el tren que presentó problemas, donde algunas personas aseguraron escuchar fuertes sonidos.

Grandes aglomeraciones se registran en algunas estaciones de la Línea 2 del Metro de Santiago debido a un importante retraso en la frecuencia de los trenes.

De acuerdo a lo informado en redes sociales por la misma empresa, el motivo de esta situación se debe a que un tren presenta una falla técnica.

