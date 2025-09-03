 AHORA | Bus escolar chocó con camión en Ruta 5 Norte: Reportan 21 heridos - Chilevisión
03/09/2025 18:53

AHORA | Reportan 21 heridos tras choque de bus escolar y camión en Ruta 5 Norte

El hecho ocurrió cerca del límite entre las regiones Metropolitana y de Valparaíso, a la altura del sector La Cumbre. La mayoría de los lesionados son menores de edad.

Publicado por CHV Noticias

Un grave accidente se registró durante la tarde de este miércoles en la Ruta 5 Norte, luego de la colisión entre un bus escolar y un camión.

El hecho ocurrió cerca del límite entre las regiones Metropolitana y de Valparaíso, a la altura del sector La Cumbre.

El mayor Gonzalo Medina, de la 2° Comisaría de Carabineros de San Felipe, detalló que, a la altura del kilómetro 67, el vehículo de transporte escolar "por causas que se investigan impactó a un camión que lo antecedía".

Los vehículos involucrados se dirigían de sur a norte hacia la comuna de Llay-Llay, en la región de Valparaíso.

El suceso dejó un saldo de 21 heridos, la mayoría corresponde a menores de edad. Además, dentro de los lesionados se encuentra el conductor del bus.

El funcionario policial afirmó que presentan "lesiones de diversas consideraciones, siendo trasladados a los centros asistenciales más cercanos de las comunas de Llay-Llay, San Felipe y Los Andes".

Al lugar de los hechos se trasladó personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), Carabineros, Bomberos y hasta un helicóptero institucional. Ambas pistas se encuentran cortadas a espera de las pericias del equipo SIAT.

