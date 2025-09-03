AHORA | Bus escolar chocó con camión en Ruta 5 Norte: Reportan 21 heridos - Chilevisión

El hecho ocurrió cerca del límite entre las regiones Metropolitana y de Valparaíso, a la altura del sector La Cumbre. La mayoría de los lesionados son menores de edad.

Un grave accidente se registró durante la tarde de este miércoles en la Ruta 5 Norte, luego de la colisión entre un bus escolar y un camión.

El hecho ocurrió cerca del límite entre las regiones Metropolitana y de Valparaíso, a la altura del sector La Cumbre.

El mayor Gonzalo Medina, de la 2° Comisaría de Carabineros de San Felipe, detalló que, a la altura del kilómetro 67, el vehículo de transporte escolar "por causas que se investigan impactó a un camión que lo antecedía".

Los vehículos involucrados se dirigían de sur a norte hacia la comuna de Llay-Llay, en la región de Valparaíso.

El suceso dejó un saldo de 21 heridos, la mayoría corresponde a menores de edad. Además, dentro de los lesionados se encuentra el conductor del bus.

El funcionario policial afirmó que presentan "lesiones de diversas consideraciones, siendo trasladados a los centros asistenciales más cercanos de las comunas de Llay-Llay, San Felipe y Los Andes".

Al lugar de los hechos se trasladó personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), Carabineros, Bomberos y hasta un helicóptero institucional. Ambas pistas se encuentran cortadas a espera de las pericias del equipo SIAT.