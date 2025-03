Quién es Nicolás Cid, el imitador de Steve Perry denunciado por abuso sexual y violación - Chilevisión

La acusación fue presentada en junio de 2024 por una joven de 21 años contra el participante de varios programas de talentos de TV. El ahora imputado quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario total.

Nicolás Cid, conocido por su imitación del vocalista Steve Perry de la banda Journey, fue formalizado este lunes 24 de marzo tras ser imputado por los presuntos delitos de abuso sexual y violación.

La denunciante es una joven estudiante de 21 años que formó una relación de amistad con el cantante, inicialmente por redes sociales, tras seguir su paso por distintos canales de televisión.

¿Quién es Nicolás Cid, acusado de violación?

El imitador debutó a los 8 años en la Orquesta de Cámara de la comuna de La Granja y, según su sitio web, comenzó a cantar a los 15 años participando en distintos festivales de la voz.

En 2021 se convirtió en ganador de la tercera temporada de Yo Soy al obtener más de 60 mil votos, llevándose al bolsillo un premio que alcanzó los 15 millones de pesos.

Según contó a la prensa, el monto lo gastó en su familia. “Lo primero que voy a hacer es pagar la cuenta de una clínica por una operación de mi abuela (...) estaba sufriendo y no se lo merece, nos dio puro amor”, señaló.

Tambien ha participado en programas como Yo Soy All Stars, Sigamos de Largo, El Retador y Mi Nombre Es. En este último, el cantante abandonó sorpresivamente la competencia a mediados de enero de este año.

“Hacer converger los shows, los viajes, la televisión, la salud y la vida misma ha sido un desafío intenso las últimas semanas y tenía que elegir”, expresó en Instagram.

Imitador padeció cáncer a la tiroides

En julio de 2021, cuando participaba en el capítulo de Clásicos de los 80's y 90's de Yo Soy All Stars, Cid anunció que dejaba la competencia tras ser diagnosticado con cáncer de tiroides.

"Hace tres, cuatro meses me diagnosticaron cáncer a la tiroides, entonces me veo en la necesidad de realizar una cirugía luego. Ya me estaba afectando un poco en la performance también, entonces quiero enfocar la energía para trabajar en ello", relató en el programa.

A fines de ese mismo año anunció su última visita al médico, tras recibir un diagnóstico favorable. “Fue un tremendo alivio y una sensación enorme de victoria. Fueron meses enfocados 100% en la rehabilitación”, expresó.