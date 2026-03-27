Revelan quién es la única persona que visita a Nicolás Zepeda en la cárcel: No son sus padres

La periodista Andrea Aristegui contó en Contigo en la Mañana que conversó con el padre del chileno, Humberto Zepeda, y que él le contó detalles de la estadía del condenado en el centro penitenciario de Orleans-Saran.

La conductora de Contigo en la Mañana, Andrea Aristegui, reveló en exclusiva en el matinal de Chilevisión quién ha sido la única persona que ha visitado a Nicolás Zepeda en el centro penitenciario de Orleans-Saran, en Francia.

En el marco de la sentencia de cadena perpetua que le fue otorgada al chileno por el asesinato de Narumi Kurosaki, la periodista señaló que se enteró de las visitas que recibe al conversar con su padre, Humberto Zepeda.

Ni sus padres, ni amigos ni personas con las que tuvo algún tipo de vínculo. El ingeniero de 35 años no mantiene contacto alguno con su familia, principalmente, debido a la distancia geográfica entre Chile y Europa.

Sin embargo, hay una persona que sí lo ha acompañado en el centro penitenciario, y es una mujer perteneciente a una organización no gubernamental que lo visita de manera regular.





La única persona que visita a Zepeda en cárcel de Francia

“Respecto a las visitas, me decía Humberto Zepeda, que la única persona que lo va a ver es una mujer que trabaja en una especie de ONG o fundación“, informó Andrea.

“Son personas que van a conversar con presos que están solos”, detalló sobre la única persona que visita a Nicolás Zepeda.

Esta mujer mantiene contacto permanente con el chileno condenado, y trabaja “en reinserción y en tratar de acompañar a personas que están privadas de libertad“.

Finalmente, reiteró la comunicadora, “no tiene familia, no tiene contacto con sus padres y es un tema que la familia ahora tiene que ver cómo resolver”.