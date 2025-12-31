Proyecto busca eliminar la renovación de licencias hasta los 65 años: ¿En qué consiste? - Chilevisión

La iniciativa de la bancada del Partido Nacional Libertario será presentada la próxima semana en la Cámara de Diputadas y Diputados. Concoce acá los detalles de la propuesta.

Fue este lunes cuando el Partido Nacional Libertario (PNL), mediante una vocería del diputado Johanness Kaiser, anunció que ingresarán a la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto que busca eliminar la renovación de la licencia de conducir hasta los 65 años.

La iniciativa será presentada la próxima semana con la propuesta de un nuevo sistema de renovación que pretende disminuir "la carga de los departamentos de tránsito en lo relativo al otorgamiento de licencias de conducir".

El documento señala el costo que implica cada renovación, el cual oscilan entre 0,5 y 0,7 UTM por trámite. Por esto, la colectividad apunta a que la eliminación de dicha exigencia “reduce un gasto recurrente a millones de conductores".

El proyecto tiene como objetivo eliminar la renovación de las licencias de conducir no profesionales (B y C) hasta los 65 años y establecer el deber de los conductores de "informar condiciones médicas que afecten su capacidad de conducción".

"El titular de una licencia no profesional Clase B y C, a partir de los 65 años de edad, o de una licencia especial, deberá acreditar cada seis años que cumple con los requisitos de idoneidad moral, física y psíquica, en la forma establecida en los artículos 14 y 22", plantea el documento.

Las nuevas obligaciones que propone el proyecto

Considerando lo anterior, los y las conductoras tendría una serie de responsabilidades en caso de que la iniciativa tenga luz verde en el Congreso:

El titular de la licencia deberá informar a la Dirección de Tránsito cuando sea diagnosticado con una condición médica que afecte su capacidad para conducir con seguridad. La licencia se podrá suspender administrativamente hasta que la persona acredite recuperación o compensación de la condición. Se establecerá la responsabilidad al conductor en caso de accidente cuando no haya cumplido su obligación de reportar la condición médica que hacía riesgosa la conducción.



Kaiser por renovación de licencias: "Una de las cosas más desagradables"

“Estamos presentando un proyecto de ley que les va a gustar a todos ustedes y a mí en particular, porque detesto la burocracia”, partió anunciando Kaiser en un punto de prensa ofrecido este lunes.

El ex candidato presidencial manifestó que “una de las cosas más desagradables que tenemos que vivir es que cada cinco o seis años tenemos que ir a renovar el carnet de conducir”.

“Con eso (el proyecto de ley) nosotros esperamos liberar a la gente. O sea, tenemos casi 15, 14 millones de conductores en Chile. Esos 14 millones de conductores se tienen que gastar horas y horas para renovar su carnet de conducir".

"Lo que eso significa en horas hombre, en pérdida de recurso humano, es absolutamente inconcebible. Son cientos de millones de dólares solamente en horas de trabajo que no se pueden realizar“, expresó.