Presunto parricidio en Chiguayante: PDI confirma hallazgo del vehículo en que viajaba la madre - Chilevisión

28/09/2025 09:25

Presunto parricidio en Chiguayante: PDI confirma hallazgo del vehículo en que viajaba la madre

Los equipos policiales ya se encuentran realizando las pericias correspondientes al vehículo que fue encontrado en la región del Ñuble; sin embargo la mujer aún se encuentra inubicable.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este sábado, la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que fue encontrado el vehículo del hombre (33) que se encuentra en riesgo vital tras haber recibido disparos durante un presunto parricidio en Chiguayante, región del Biobío.

En el ataque murió su hermana (39) y en la investigación se está buscando a la madre de ambos, una mujer de 61 años que habría salido del lugar de los hechos en dicho automóvil, el que fue encontrado por personal policial en un sector rural de la comuna de Coihueco, en la región del Ñuble.

Los detalles del hallazgo

Según consignó EMOL, los equipos policiales ya se encuentran realizando las diligencias pertinentes en el vehículo a fin de encontrar cualquier tipo de antecedente relacionado con el crimen o con el paradero de la madre de las víctimas.

Hasta el momento, la adulta mayor se encuentra inubicable y los equipos policiales trabajan para dar con su paradero; puesto que según detalló la PDI, en la escena del crimen se encontró una extensa carta que habría sido escrita por la mujer; sin embargo, aún no se puede acreditar que haya sido ella quién cometió el ataque.

Fue el padre de las víctimas quien los encontró al interior de su domicilio durante la mañana de este sábado, dando aviso inmediato a las policías.

Finalmente, el fiscal ECOH, Matías Arellano sentenció: "Estamos desplegando todas las diligencias con la PDI y Carabineros para ubicar a la madre y esclarecer este lamentable hecho".

