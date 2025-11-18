“Gritos de auxilio”: Sospechoso de femicidio llamó de madrugada y dejó nota “pidiendo perdón a hijos” - Chilevisión

Según informó el fiscal de la Fiscalía Centro Norte, el hombre habría alertado a sus hijos con un llamado telefónico en la madrugada y dejó mensajes pidiendo perdón por lo que iba a hacer.

La madrugada de este martes una mujer falleció tras ser atacada por su pareja en la comuna de Santiago.

Según información preliminar, se trata de un matrimonio de nacionalidad colombiana que vivía en la intersección de las calles Victoria con Lord Cochrane.

Por razones que se investigan, el sujeto habría atacado con un arma blanca a su pareja de 55 años tras sostener una discusión.

Los dos fueron trasladados al Hospital San Borja, donde constató la muerte de la mujer de 55 años.

El hombre permanece en riesgo vital producto de heridas con un arma cortopunzante.

Hijos de la pareja descubrieron el crimen

De acuerdo a los antecedentes que entregó el capitán Sheng Castillo, de la Prefectura Santiago Central de Carabineros, personal policial acudió al lugar “por gritos de auxilio de una mujer al interior del domicilio. Al llegar al lugar nos pudimos percatar que no había víctima, pero sí había bastante evidencia biológica al interior del inmueble”.

Tras esto se realizaron diligencias en distintos centros asistenciales de la región Metropolitana y “se logró establecer que una mujer y un hombre habrían sido ingresados con heridas cortopunzantes al Hospital San Borja”.

Según indicó Carabineros, los hijos de las personas lesionadas llegaron a la casa y se dieron cuenta de lo ocurrido, ayudando con el traslado de los heridos al recinto asistencial. También fueron ellos los que dieron la información que habría originado una discusión al interior del inmueble.

“Por razones que se investigan no está determinado cuál habría sido el origen de esta discusión, en la cual ambos se habrían agredido mutuamente”, señaló.

Agresor dejó mensaje a sus hijos

El fiscal Felipe Olivari de la Fiscalía Centro Norte se refirió a las hipótesis que se manejan en el caso en conversación con Contigo en la Mañana y señaló que lo más posible es que “sería un femicidio y un posterior intento de suicdio por parte del hombre. Todo apunta a que él la habría agredido, le habría dado muerte y posteriormente habría intentado suicidarse”.

Por otra parte, detalló que el agresor había dejado un mensaje de disculpas a sus hijos: “Hay ciertos antecedentes que nos hacen presumir de un femicidio y posterior intento de suicidio. Uno de esos es que habrían ciertos mensajes que habría dejado el papá en una agenda, pidiendo perdón por lo que hacía a sus hijos”.

Junto a eso, el fiscal confirmó que el hombre realizó un llamado previo, adviertiendo sobre lo que iba a hacer. “También hay llamado cerca de las 3 de la mañana donde les señala que lo perdonen por lo que va a cometer”, aseguró.