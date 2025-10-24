 Violento paseo de curso en El Quisco: Apoderado protagoniza riña y agrede a estudiante de 13 años con arma blanca - Chilevisión
24/10/2025 09:27

Violento paseo de curso en El Quisco: Apoderado protagoniza riña y agrede a estudiante de 13 años con arma blanca

Todo comenzó cuando un apoderado, quien no estaba invitado a la ceremonia, llegó al lugar y comenzó a discutir con otro hombre. 

Un violento paseo de curso se llevó a cabo en la región de Valparaíso, donde apoderados y alumnos de un colegio de El Quisco compartían en un centro de eventos de la comuna de San Antonio.

Según informó Radio Bío Bío, el hombre de 35 años no solo agredió con golpes de puño al otro apoderado, sino que también apuñaló en el tórax a un niño de 13 años.

Carabineros confirmó agresión y sujeto está prófugo 

El teniente Nicolás Bustos Barriga, de la primera Comisaría de San Antonio, indicó: "Un adulto de 35 años habría agredido a varios asistentes, lesionando con un arma blanca a un menor de 13 años, quien resultó con heridas de mediana gravedad". 

Por último, se señaló que el hombre de 35 años fue identificado, pero desde el ataque se encuentra con paradero desconocido.

