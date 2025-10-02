 Padre llama a concientizar sobre donación: joven hospitalizado requiere trasplante urgente - Chilevisión
Minuto a minuto
Una en el norte y dos en la región Metropolitana: ¿Cuáles son las comunas con más delitos por crimen organizado? Abogado declarará como imputado: Las aristas del caso Monsalve a casi un año de la denuncia Caso Bernarda Vera: Embajador confirma que Chile pidió gestiones esta semana para identificar a la mujer Padre hace desesperado llamado por donación: Su hijo está hospitalizado y requiere trasplante urgente “Confesó el delito de forma burlesca”: Joven mató a la gata de su abuela en Lebu y metió cuerpo en una bolsa
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
02/10/2025 22:29

Padre hace desesperado llamado por donación: Su hijo está hospitalizado y requiere trasplante urgente

Martín Lucero, un joven de 18 años, permanece internado en el Hospital Sótero del Río a la espera de un trasplante de hígado urgente por una hepatitis fulminante.

Publicado por CHV Noticias

Un desesperado llamado es el que por estos días está haciendo la familia de Martín Lucero, un joven de 18 años que hoy es prioridad nacional para recibir un trasplante de hígado.

El joven fue diagnosticado con una hepatitis fulminante tras tomar un medicamento para el acné.

Ahora, permanece internado en estado grave en el Hospital Sótero del Río.

El desesperado llamado de la familia de joven que requiere trasplante urgente

En medio de ese contexto, Álvaro, padre de Martín Lucero, hizo un llamado a la concientización sobre la donación de órganos.

"Martín es deportista, alegre, está en cuarto medio y tiene muchas ganas de vivir. Le solicitamos a las familias conversar respecto a la donación", puntualizó.

El hombre añade que un "'sí, yo dono' puede salvar una vida": "Hoy puede ser para Martín, mañana puede ser otra persona".

Por su parte, el Dr. Erwin Buckel, cirujano de trasplante hepático, dio más detalles del caso: "El paciente llegó desde Valparaíso, ya que el Hospital Sótero del Río es referente nacional en trasplante de hígado".

"Hoy está en la UCI grave, por lo que la donación es muy importante", remarcó. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Tienes dinero por cobrar? Revisa con tu RUT si hay bonos del IPS pendientes de pago

Lo último

Lo más visto

Una final al rojo vivo: El momento en que Carolina Soto se enteró que ganó Top Chef VIP

La cantante llegó a la instancia final con Mafe Bertero y Ricardo Fernández, quienes también se lucieron con sus preparaciones.

02/10/2025

“Estamos enamorados”: Trini Neira y Bimza reaparecen juntos tras rumores de quiebre

La hija de Pamela Díaz desfiló junto al hijo de Kanela en los Premios Cordillera 2025. La pareja aclaró los rumores de quiebre que aparecieron en junio pasado.

02/10/2025

Habría un enigmático elemento: Lo que encontraron en las maletas con un cuerpo en Pudahuel

La causa de muerte es materia de investigación y está siendo indagada por los especialistas pertinentes. "Sera corroborada cuando se haga la autopsia del Servicio Médico Legal", dijeron desde Fiscalía.

02/10/2025

María José Quintanilla enfrentó por primera vez rumores de separación: “Nunca me van a separar de...”

La cantante e intérprete contestó preguntas de los medios de comunicación en la alfombra roja de los Premios Cordillera, donde se llevó el premio a Mejor lanzamiento del año/canción viral.

02/10/2025