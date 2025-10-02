Padre llama a concientizar sobre donación: joven hospitalizado requiere trasplante urgente - Chilevisión

Martín Lucero, un joven de 18 años, permanece internado en el Hospital Sótero del Río a la espera de un trasplante de hígado urgente por una hepatitis fulminante.

Un desesperado llamado es el que por estos días está haciendo la familia de Martín Lucero, un joven de 18 años que hoy es prioridad nacional para recibir un trasplante de hígado.

El joven fue diagnosticado con una hepatitis fulminante tras tomar un medicamento para el acné.

Ahora, permanece internado en estado grave en el Hospital Sótero del Río.

El desesperado llamado de la familia de joven que requiere trasplante urgente

En medio de ese contexto, Álvaro, padre de Martín Lucero, hizo un llamado a la concientización sobre la donación de órganos.

"Martín es deportista, alegre, está en cuarto medio y tiene muchas ganas de vivir. Le solicitamos a las familias conversar respecto a la donación", puntualizó.

El hombre añade que un "'sí, yo dono' puede salvar una vida": "Hoy puede ser para Martín, mañana puede ser otra persona".

Por su parte, el Dr. Erwin Buckel, cirujano de trasplante hepático, dio más detalles del caso: "El paciente llegó desde Valparaíso, ya que el Hospital Sótero del Río es referente nacional en trasplante de hígado".

"Hoy está en la UCI grave, por lo que la donación es muy importante", remarcó.