Padre de niño empalado en Santiago lanzó rifa para costear millonarios tratamientos: Así puedes donar - Chilevisión

11/09/2025 19:35

Padre de niño empalado en Santiago lanzó rifa para costear millonarios tratamientos: Así puedes donar

Fue en diciembre de 2024 cuando se dio a conocer el caso del pequeño, cuyos padres acusan fue víctima de bullying en su colegio. Hoy depende de una colostomía y de una cistostomía, y ha sido sometido a cuatro cirugías.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Una rifa es la que se encuentra promocionando Sebastián, padre del niño de 10 años que, según sus palabras, "sufrió una agresión en su colegio en octubre del año pasado, siendo empalado por compañeros de colegio" en la comuna de Santiago.

Son 20 millones de pesos los que busca recaudar con esta cruzada. ¿El destino de esos fondos? Financiar las cuatro cirugías de reconstrucción que el menor ha tenido, más otras dos que están planificadas en el corto plazo para mejorar su calidad de vida.

Debido a las heridas, el menor ha asistido a la unidad de Urología Pediátrica del Hospital San Borja y ha sido sometido a varias operaciones de reconstrucción.

¿Cómo aportar en la campaña?

"Hasta la fecha, mi hijo ha pasado por cinco cirugías de reconstrucción. Actualmente depende de una colostomía para hacer sus deposiciones y de una cistostomía para poder orinar. Mi hijo tiene daños irreversibles", relató el padre en un video que publicó en Instagram.

Para hacer tu aporte debes pinchar este link, o bien, la imagen que está abajo. Una vez en el sitio web, tendrás que presionar el botón que dice "Donar", escribir el nombre más unos datos personales y proceder con el banco de preferencia.

"En base a todo lo vivido, y con apoyo psiquiátrico y psicológico, estamos logrando que él quiera seguir adelante en su nueva normalidad y que recupere su autoestima", agregó el padre.

Aún así, relató que el pequeño está a la espera de "por lo menos dos cirugías más de reconstrucción", por lo que buscan costear el tratamiento y los insumos médicos. En caso de no poder ayudar, llamaron a difundir la campaña en redes sociales.

El caso que causo conmoción en Santiago

La denuncia fue dada a conocer a comienzos de diciembre de 2024. En ella, la madre del niño acusó que quedó en estado grave luego que dos compañeros lo empujaran contra el fierro de una estructura ubicada en el patio, el pasado 14 de octubre.

“Mi hijo ese día me comentó que estos niños lo corrieron a un lugar del patio, donde estaba este parante de voleibol. Uno de los niños, lo que hace, es empujarlo en el parante y hacerle presión, con intención”, relató por aquel entonces.

Más tarde, y a través de un comunicado de prensa difundido en redes sociales, el colegio se refirió al episodio y lo calificaron como "accidente escolar".

"Queremos aclarar que los estudiantes involucrados tienen edades similares y que no hay estudiantes extranjeros entre ellos. Entendemos que la difusión de información errónea ha generado incertidumbre y preocupación en nuestra comunidad", declaró la directiva

