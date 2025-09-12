 Orquesta Sinfónica de San Miguel atraviesa grave crisis por falta de recursos: Municipio respondió - Chilevisión
12/09/2025 19:26

Orquesta Sinfónica de San Miguel atraviesa grave crisis por falta de recursos: Municipio respondió

La agrupación fundada en 2009 apuntó a la municipalidad de no cumplir con acuerdos que permitirían su viabilidad financiera. Acusaron un "profundo desconocimiento del valor cultural que representamos".

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

La Orquesta Sinfónica de San Miguel, agrupación fundada en 2009, publicó un comunicado donde expusieron que su funcionamiento está en riesgo producto de un recorte presupuestario que los podría dejar sin fondos.

Según explicaron en la misiva, la Municipalidad de San Miguel estaría incumpliendo un acuerdo fundamental para sus operaciones, pues son la fuente principal de financiamiento.

"Desde el año 2009, la Municipalidad de San Miguel ha sido el principal pilar económico de nuestra orquesta. La actual administración se comprometió a mantener al menos el mismo monto, aunque sin reajuste", señalaron.

"Fue en base a esta promesa que nuestros directores, instructores y jefes de fila trabajaron durante el primer semestre del año. Hoy, lamentablemente, esos pagos correspondientes a su invaluable labor se encuentran completamente adeudados”, añadieron.

“Esta falta a la palabra empeñada no es solo un problema financiero, sino que representa un profundo desconocimiento del valor cultural que representamos”, agregaron en la declaración de la orquesta dirigida por el músico Israel Olivares Fonseca.

Pese a haber tenido al menos 11 reuniones con la alcaldesa Carol Bown y otras autoridades, advirtieron que "solo hemos recibido evasivas y hemos sido pimponeados entre los departamentos de Cultura y Dideco (Dirección de Desarrollo Comunitario)”.

"No tenemos los recursos que ellos necesitan"

Juan Pablo Ceppi, director de la división de Cultura del municipio, se refirió al comunicado y aseguró que "este año, al llegar a la municipalidad, nos encontramos con una situación financiera bastante difícil, por un déficit heredado de la administración anterior".

En conversación con Radio Bío-Bío, agregó que "hemos tenido que hacer modificaciones presupuestarias en casi todas las áreas de la municipalidad".

“Los presupuestos que estaban aprobados para el 2025, en realidad no alcanzaban para cubrir todos esos compromisos. Entonces, con la Orquesta, (...) claramente no tenemos los recursos que ellos necesitan en este momento”, aclaró.

