“Nos pegaron indiscriminadamente”: Hinchas de la U retornaron a Chile relatan “infierno” en Avellaneda - Chilevisión

21/08/2025 11:43

“Nos pegaron indiscriminadamente”: Hinchas de la U retornaron a Chile relatan “infierno” en Avellaneda

Un grupo de chilenos que logró retornar al país detallaron a su llegada lo ocurrido en los incidentes registrados en la jornada de ayer en el estadio Libertadores de América de Avellaneda.

Publicado por CHV Noticias

Un triste regreso tuvieron los hinchas de Universidad de Chile que viajaron a Argentina para presenciar el partido del miércoles frente a Independiente, el que terminó cancelado por serios incidentes y agresiones. 

En su retorno, los asistentes apuntaron contra la organización por la falta de seguridad y el nulo resguardo policial en las tribunas

"No había seguridad, desde el momento en que tú entrabas, sabías que no había seguridad", denunció uno de ellos. 

Testimonios de hinchas azules tras retornar de Avellaneda

Al aterrizar en el aeropuerto de Santiago, un seguidor de la U habló con CHV Noticias para relatar lo que se vivió durante la jornada de ayer en el estadio Libertadores de América de Avellaneda. 

"Desde la entrada no había seguridad, nos arrinconaron, nos hicieron entrar como un ganado", señaló, acusando que luego fueron víctimas de golpes indiscriminados al intentar salir. 

"La policía golpeando, golpeando de locos [...] al momento de salir, la policía comenzó a golpearnos de manera indiscriminada a todos. Al que pasó lo golpearon". 

En la misma línea denunció que "la Policía no ingresó nunca, no había policía, solamente afuera para golpear y detener". 

Finalmente, contrastó la organización argentina con las medidas que se toman en nuestro país. "Acá en Chile se cuestiona que a veces son exagerados, pero es mejor. Que haya separaciones de muchos metros te ayuda", finalizó.

Hinchas detenidos en Argentina 

La última información confirmada desde el país trasandino indica que habría 98 hinchas de la U detenidos, de los cuales 92 son hombres y 6 mujeres.

Además, se registraron diversos hospitalizados por lesiones, de los cuales hay uno en riesgo vital. 

Se espera que durante la tarde el fiscal detalle la eventual participación de estos detenidos en los incidentes. 

