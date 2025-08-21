Dan a conocer listado de hinchas chilenos detenidos tras incidentes en Argentina - Chilevisión

En el listado figuran 90 hombres, cinco mujeres y seis menores de edad. En total fueron 101 los aprehendidos durante el encuentro entre Universidad de Chile e Independiente.
La concesionaria Azul Azul entregó este jueves la lista con los nombres de los hinchas chilenos que fueron detenidos por la policía argentina tras los incidentes en el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.
Michael Clark, accionista mayoritario de la empresa, también dio a conocer esta mañana un listado de las 19 personas lesionadas, descartando de momento la existencia de personas fallecidas.
1. IGNACIO ALBERTO CASTRO CABALLERO
2. RICARDO ALFONSO ROJAS MORAN
3. EFRAIN MAXIMILIANO BRIONES SOTOMAYOR
4. NICOLAS ANDRES FIGUEROA MESINA
5. PEDRO FELIPE AVALOS MARINCOVICH
6. NOEL ALEJANDRO ARAYA CARO
7. JORDAN MAXIMILIANO BRIONES URIIOLA
8. NICOLAS IGNACIO MENA RETAMAL
9. BRAIAN GENARO GARRIDO MIRANDA
10. ALAN GABRIEL CALIXTO VALLEJOS
11. BRANDON ALEJANDO ARAVENA MAUREIRA
12. ISAAC AARON ARREDONDO MOYA
13. MATIAS ALEJANDRO CAHUIPAN DIAZ
14. GABRIEL IGNACIO DE JESUS SILVA-RIESCO SILVA
15. DIEGO ALBERTO RETAMALES GUAJARDO
16. LUCIANO ARMANDO MOMBIELA PIZARRO
17. YERKO ANTONIO GONZALEZ PARADA
18. PAOLO AARON GALVEZ PAVEZ
19. RODRIGO NICOLAS VALDES CASTRO
20. RAUL AMERICO DONOSO SALAZAR
21. TOMAS ANTONIO PEREZ MALDONADO
22. YOJHAN ANDRES SEPULVEDA RETAMAL
23. MARTIN ALEJANDRO ROJAS OBREGON
24. FELIPE IGNACIO NALLAR KRAUSE
25. CRISTIAN LUIS MARTINEZ AYALA
26. CRISTOBAL COLLAO FERNANDEZ
27. SEBASTIAN ALISTE LUCHSINGER
28. CHRISTIAN GUILLERMO SAAVEDRA AYALA
29. ALEJANDRO JUAN CESPEDES MARIN
30. MANUEL JESUS VALDES CIFUENTES
31. BRAYAN IGNACIO LEON FUENTES
32. SEBASTIAN IGNACIO DIAZ RUBIO
33. JEREMIAS ISRAEL CONTRERAS CONCHA
34. GUILLERMO ALONSO MUÑOZ AVILES
35. MATIAS JAVIER NUÑEZ TURCHAN
36. ELIAS SALVADOR AGUILERA NUÑEZ
37. CARLOS FELIPE ROMAN DIAZ
38. RUBEN JOSE ELIAS ALVAREZ CHAIN
39. AGUSTIN NICOLAS RODRIGUEZ FARIAS
40. NICOLAS ESTEBAN RIQUELME MAKUC
41. BLAS ALFREDO VALERIA KURT
42. BASTIAN IGNACIO MADARIAGA MUÑOZ
43. ENZO ALEXANDER ARANCIBIA SALDIAS
44. DIEGO FERNANDO TRUJILLO BARRIA
45. JUAN PABLO VILLEGAS CAMINO
46. ESTEBAN ARIEL VERGARA ZUÑIGA
47. CRISTIAN ANDRES AMPUERO BUSTILLOS
48. RONALD ARIEL LIZAMA VALDES
49. JESUS ENRIQUE SOTO PADILLA
50. HERNAN PATRICIO VASQUEZ TEMPINE
51. MATIAS IGNACIO CARTES ROSALES
52. EDUARDO YUANI HUERTA ORTIZ
53. NICOLAS EMILIO FARIAS ORREGO
54. BRIAN NICOLAS MATAMORA FUENZALIDA.
55. EDUARDO ESTEFANO GALINDO MARIN
56. GERARDO AUGUSTO ZUÑIGA VALENZUELA
57. BENJAMIN FRANCISCO DONOSO GUERRA
58. DIEGO IGNACIO LOPEZ MATUS
59. GABRIEL ORLANDO TORO CORNEJO
60. BENJAMIN HERNAN GONZALEZ JARA
61. ANDRES ANTONIO SALINAS MARIN
62. MATIAS ADOLFO VERGARA MARTINEZ
63. CRISTOPHER ANDRES TAGLE MOYA
64. JUAN ANDRES DURAN CARRASCO
65. VALENTIN ANIBAL SEBASTIAN LOPEZ PARRA
66. BRIAN BENJAMIN VERGARA NAVARRETE
67. EXEQUIEL JEREMY MOLINA ALBORNOZ
68. JUAN PABLO ARQUEROS ROMERO
69. EDUARDO ANTONIO RECABAL VALENZUELA
70. BRUNO ESTEBAN RECABAL CHAPARRO
71. CARLOS MAURICIO HORMAZABAL ROJAS
72. DIEGO ANDRES CABRERA AROYO
73. CARLOS RAUL HORMAZABAL GONZALEZ
74. SEBASTIAN ALEJANDRO BRAVO ORELLANA
75. MARTIN ALOSO FUENZALIDA VERGARA
76. DIEGO JESUS PUEBLA HERNANDEZ
77. FRANCISCO ANDRES BRAVO GARCIA
78. VICENTE JAVIER LABRIN ORTIZ
79. JOSE MIGUEL CASTILLO BUSTAMANTE
80. ENRIQUE IGNACIO GODOY SAAVEDRA
81. TOMAS IGNACIO VEGA MONTERO
82. DIEGO PABLO GODOY SAAVEDRA
83. RODRIGO ALFONSO BASTIAS BASTIAS
84. BRYAN ANDRES MARTINEZ BULNES
85. CARLOS ANDRES REYES MEZA
86. ERICKSON RENATO BAYGORRIA PEREZ
87. JEAN PIERO ABREU REMENTERIA
88. LUCIANO DANIEL MUÑOZ CANARIO
89. DIEGO PABLO AVILA ROMERO
90. RICARDO EMILIO CORTES OSSANDON
91. KATTERINA ALEXANDRA GALLEGUILLOS ROJAS
92. RAFAELA ANTONELLA SOTO TORO
93. CATALINA MONSERRAT BRIONES URRIOLA
94. MATILDA VICTORIA SILVA NEIRA
95. VICTORIA KATHERINE NEIRA VASQUEZ
Menores de edad
1. M. C.
2. C. L.
3. D. L.
4. V. P.
5. F. A.
6. R. S.