Revelan escalofriante confesión de carnicero tras el crimen de ex bailarina de Música Libre - Chilevisión

El testimonio de Andrés Mauricio Hernández Toro reveló detalles escalofriantes del asesinato registrado en el sur del país, donde la víctima fue atacada brutalmente por una lima de motosierra.

El ciudadano colombiano, Andrés Mauricio Hernández Toro, de 46 años, confesó haber asesinado a una ex bailarina del recordado programa Música Libre.

El hallazgo del cuerpo del María Angélica Ascui Silva (69) en la isla de Chiloé desató conmoción y reacciones de profundo pesar entre la ciudadanía.

Detalles del crimen de María Angélica Ascui Silva

En su declaración, recogida por Biobio, el detenido describió cómo llevó a cabo el homicidio y los motivos detrás del ataque.

Si bien las circunstancias exactas aún están bajo investigación, la policía trabaja para verificar su testimonio y esclarecer los hechos.

En su testimonio ante las autoridades, Hernández, quien dijo que se desempeñaba como carnicero en Colombia, entregó detalles escalofriantes sobre cómo llevó a cabo el asesinato.

Según su relato, la agresión se produjo tras una fuerte discusión con la víctima debido a temas monetarios por la propuesta de María de venderle un inmueble por 40 millones.

La víctima contaba con varias cabañas a su nombre y fue en una de esas donde alojaba al autor de su muerte.

Segíun su relato, el "parcero" dio un pie de 4 millones pero después de varias reuniones entre ambos se sintió engañado y pidió de vuelta su dinero, pero este no le fue entregado, iniciando así una discusión.

“Me dijo que si ella perdía, yo también y sin mediar provocación, me pegó una cachetada”, habría señalado el detenido.

Respecto la agresión Andrés Hernández habría iniciado con el ataque que dio muerte a la chilena.

"Yo saqué una lima de motosierra que tenía en el bolsillo trasero de mi pantalón y se la enterré en la costilla izquierda" declaró.

Una vez iniciado el acto, el culpable continuó a pesar de la defensa de la ex bailarina: "Ella nuevamente me pegó una cachetada y eso me dio rabia. Ya no fue una sola vez que le enterré la lima, fueron muchas veces. Todas se las pegué en la costilla izquierda“

"Me dijo que acabara con su sufrimiento"

Tras el ataque la mujer cayó tendida sobre una cama, lugar donde, según señaló, “María me dijo que acabara con su sufrimiento”.

Fue entonces que se dirigió a su cabaña y buscó una espátula para raspar y con esta herramienta dio fin a su crimen cortándole el cuello: “Ahí María dejó de sufrir".

Según su relató, él se habría ido a dormir para posteriormente limpiar la habitación y envolver el cadáver de María Angélica en un cobertor.

"Al cargarla me di cuenta que era muy pesada”, relató, por lo cual la desmembró y puso las extremidades en bolsas.

Al día siguiente cargó su maletero con cuerpo sin vida de Ascui y llegó hasta el puente San Pedro lanzando el cuerpo bajo este mismo.