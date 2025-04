“No había nada que hacer”: El relato del testigo del choque que dejó tres amigas muertas en Santiago - Chilevisión

Rodrigo Rojas, testigo clave del caso, explicó que su vehículo fue adelantado por el auto en el que se transportaban las jóvenes. "Asumí que las personas habían muerto. Era una escena dura", detalló.

Un testigo del fatal accidente de tránsito ocurrido en la Avenida 10 de Julio entregó su relato de los hechos que terminaron con tres jóvenes fallecidas la noche del domingo.

Se trata de Rodrigo Rojas, quien en conversación con Las Últimas Noticias, explicó que su vehículo fue adelantado por el auto en el que se transportaban las tres amigas, el cual segundos más tarde se estrelló a gran velocidad contra un local comercial.

MÁS DE NACIONAL

El momento del choque

Según relató Rojas, él hecho ocurrió cerca de la medianoche mientras se trasladaba por Avenida Irarrázabal hacia el poniente, cuando fue adelantado por un auto que iba "a unos 80 km/h".

"Cuando recién empezaba a avanzar por 10 de Julio un auto pasó muy rápido por mi derecha. Yo de hecho me corrí un poco hacia la izquierda cuando sentí que venía el auto desde atrás, porque sonaba fuerte y lo vi por el espejo retrovisor”, explicó

"Ellas chocaron como unos 10 segundos después de pasarme", continuó el conductor.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El impacto ocurrió en la esquina con la calle Manuel Antonio Tocornal, momento en que Rojas escuchó un fuerte ruido. En un inicio pensó que era un bombazo.

"Sonó muy fuerte y generalmente cuando un auto choca, antes uno escucha la frenada del auto y acá el auto no frenó”, explicó.

“No había nada que hacer”

Tras el impacto fallecieron Millaray Rojas (25), Esmeralda Reyes (26) y María José Mayanes (37). Tres amigas que iban de regreso de un concierto de reggaetón en el Teatro Caupolicán.

"Cuando me fui acercando vi que había un auto incrustado y ahí me acordé del auto que me había pasado. Sólo se veían las luces encendidas en medio del polvo", detalló.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Una vez en el lugar del choque, “al ver el nivel del impacto sentí que no había nada que hacer (...) Asumí que las personas habían muerto, era una escena dura”, señaló también.

Asimismo, aseguró que tras el accidente “quedé con susto, porque perfectamente el auto me podría haber pescado a mi o a uno de los autos que iban un poco más adelante mío".