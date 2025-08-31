Mujer intentó prender fuego a colegio en Concepción: Quiso quemar dos edificios y un vehículo - Chilevisión

La mujer de 41 años fue registrada por cámaras de seguridad intentando prender fuego en diversas instalaciones, donde finalmente fue detenida al momento de encontrarse en el techo del establecimiento educacional.

Una mujer fue detenida tras intentar incendiar un colegio en Concepción durante la mañana de este domingo. Horas antes, ingresó a dos edificios para quemar su basura y un vehículo.

Según informó Radio Biobío, Carabineros logró dar con la mujer de 41 años que en ese momento escaló al techo del centro educacional Juan Gregorio Las Heras a plena luz del día, para luego proceder con su detención.

Tras el amago de incendio del establecimiento se dañaron las salas de pre Kinder, por lo que el SLEP Andalién evaluarán la suspensión de clases para ese nivel.

Ataques incendiarios

La mujer en cuestión fue registrada intentando ingresar a uno de los edificios del condominio del sector Remodelación saltando una reja. Otras cámaras de seguridad la captaron prendiendo fuego cerca de un auto estacionado y en basureros de la zona.

Por si fuera poco, la detenida, cuya identidad aún no es revelada, tenía una orden de arresto vigente por el delito de hurto.

Por otra parte, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, señaló que se investigará si es que la mujer en cuestión fue responsable de otros amagos de incendio en la comuna.