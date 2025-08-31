 Mujer intentó prender fuego a colegio en Concepción: Quiso quemar dos edificios y un vehículo - Chilevisión
Minuto a minuto
Identifican más de 60 mil números “spam” tras implementación de prefijos para llamadas Mujer intentó prender fuego a colegio en Concepción: Quiso quemar dos edificios y un vehículo Hacia Colombia y República Dominicana: Gobierno concreta nuevo vuelo de expulsión con 65 personas “Hace dos días...”: Artista urbano reveló el último plan que tenía Baby Bandito antes de morir Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
31/08/2025 18:20

Mujer intentó prender fuego a colegio en Concepción: Quiso quemar dos edificios y un vehículo

La mujer de 41 años fue registrada por cámaras de seguridad intentando prender fuego en diversas instalaciones, donde finalmente fue detenida al momento de encontrarse en el techo del establecimiento educacional.

Publicado por CHV Noticias

Una mujer fue detenida tras intentar incendiar un colegio en Concepción durante la mañana de este domingo. Horas antes, ingresó a dos edificios para quemar su basura y un vehículo.

Según informó Radio Biobío, Carabineros logró dar con la mujer de 41 años que en ese momento escaló al techo del centro educacional Juan Gregorio Las Heras a plena luz del día, para luego proceder con su detención.

Tras el amago de incendio del establecimiento se dañaron las salas de pre Kinder, por lo que el SLEP Andalién evaluarán la suspensión de clases para ese nivel.

Ataques incendiarios

La mujer en cuestión fue registrada intentando ingresar a uno de los edificios del condominio del sector Remodelación saltando una reja. Otras cámaras de seguridad la captaron prendiendo fuego cerca de un auto estacionado y en basureros de la zona.

Por si fuera poco, la detenida, cuya identidad aún no es revelada, tenía una orden de arresto vigente por el delito de hurto.

Por otra parte, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, señaló que se investigará si es que la mujer en cuestión fue responsable de otros amagos de incendio en la comuna.

Publicidad

Destacamos

Noticias

PGU aumenta a $250 mil desde este lunes: Revisa quiénes se verán beneficiados

Lo último

Lo más visto

“Hace dos días...”: Artista urbano reveló el último plan que tenía Baby Bandito antes de morir

"Mantequilla", artista urbano y amigo de Kevin Olguín, despidió al protagonista del denominado robo del siglo en redes sociales y aseguró que le quedó un plan pendiente junto a Karina, su pareja, quien también fue asesinada.

31/08/2025

Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta

Jeannette Jara sigue liderando con 24,6%, disminuyendo 1,6 puntos desde principios de agosto. En tanto, José Antonio Kast cae en 2,0 y queda con 19,4%, ubicándose en segundo lugar.

31/08/2025

Debió salir con todas sus cosas: Video muestra a Kaminski dejando departamento tras queja de vecinos

Cecilia Gutiérrez reveló que los vecinos del condominio lograron hacer que la pareja se cambiara de casa y mostró registros exclusivos de la mudanza.

31/08/2025

Sismo remeció a tres regiones del país: Revisa su magnitud y epicentro

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a personas, infraestructura o servicios básicos debido al sismo.

31/08/2025