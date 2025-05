Monsalve acusó a presunta víctima de ir “construyendo un escenario para sostener una denuncia” - Chilevisión

La última parte de la declaración judicial de Manuel Monsalve fue publicada este lunes, la cual entregó entre el 7 y 13 de enero pasado en calidad de imputado por los delitos de violación y abuso sexual en contra de una funcionaria de la subsecretaría del Interior.

La versión de Monsalve fue difundida por La Tercera y en ella cuenta cómo conoció a la denunciante, el contenido de algunas de sus conversaciones virtuales y presenciales hasta los hechos denunciados entre el 22 y 23 de septiembre de 2024.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Al respecto, a Monsalve se le preguntó durante el interrogatorio sobre las razones que habría tenido esta funcionaria para denunciarlo y cómo se explica él esta situación, a lo que él contestó:

"A lo que indica, en primer lugar, me pregunto cómo terminamos en una situación que no venía planeada, y terminamos más de 4 horas en el local, y en segundo lugar, por qué ella presenta una denuncia, y más allá, en base a una declaración respecto a hechos que no son los que yo considero ocurrieron en la realidad. Así, hoy solo podría deducir que (fue) luego de la conversación de ella con Rodrigo Candia (amigo de la denunciante). Es que ella tenía crisis reiteradas relacionadas a un tratamiento".

Posteriormente, Monsalve relató presuntas situaciones privadas de la denunciante que fueron omitidas por el medio y luego de eso, argumentó:

"(...) de modo que al verse amenazada a una situación de exposición que podría afectar su vida, la haya llevado en definitiva a denunciar como reacción. Lo otro que me he representado, es que la denuncia está muy estructurada como para tipificar ciertas cosas. Además, que es posible que ella haya ido construyendo un escenario para poder sostener una denuncia. Pero en conclusión no he logrado encontrar una respuesta evidente ante lo sucedido, a menos que ella haya conversado con terceras personas que la hayan conducido a presentar la denuncia en definitiva".