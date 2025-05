“¿Relación afectiva o sexoafectiva?”: Revelan declaración íntegra de Manuel Monsalve - Chilevisión

Este domingo se dio a conocer de manera íntegra la declaración que Manuel Monsalve entregó en calidad de imputado por los delitos de abuso sexual y violación.

El extenso relato fue publicado por La Tercera y ocurrió entre los días 7 y 13 de enero de este año, respecto de los hechos denunciados por una funcionaria que trabajaba como asesora del ex subsecretario del Interior.

Al respecto, Monsalve relata cómo fue que conoció a la víctima, asegurando que había trabajado con el padre de ella, quien era dirigente comunal e indicó que todo esto fue antes de desempeñarse como subsecretario del Interior.

Según su relato, con el paso de los años se distanciaron y el padre de la víctima habría contactado a Monsalve para pedirle que le de trabajo a su hija. Logra juntarse con ella en tres oportunidades en Valparaíso en 2017, sin embargo Monsalve declaró que en aquel entonces "no tenía oportunidades de hacerlo. No la podía insertar en mi equipo parlamentario".

Posteriormente, la denunciante llega a trabajar a la subsecretaría del Interior en 2023. Hasta este punto, Monsalve reitera que para comunicarse utilizaba WhatsApp para fines laborales y Signal para temas personales.

En su testimonio expresó que debido a los incendios de Viña del Mar en 2024 comienzan a verse más seguido por temas laborales: "Empezamos a tener nuestras conversaciones vía WhatsApp, y desde febrero ella contesta mis mensajes con emoticones, con corazones rojos".

Monsalve relata que con el tiempo la víctima comienza a relatarle aspectos más personales de su vida, relacionadas a su familia y la vida cotidiana. Organizan juntarse a tomar un café y Monsalve asegura: "Acá había un interés mutuo de juntarnos".

Según su relato, por tiempo no se pudo concretar y el 1 de septiembre de 2024 se juntan en el Costanera Center para almorzar: "Andaba mucha gente y eso era bueno, porque yo era una persona muy conocida y me costaba ir a comer a algún lugar, porque la gente me reconocía inmediatamente", relató Monsalve.

Al terminar la comida, comienzan a caminar, se sientan en el pasto a conversar y él le pregunta a la víctima por su adaptación a la vida en Santiago. Según su relato ella le habla de su familia y de su vida sentimental previa.

La respuesta de Monsalve:

"Le consulté en qué estaba en ese momento, me dijo que tiene siete pretendientes y se produce un giro en la conversación, estábamos sentados en el césped, ella se me acerca un poco a mí y me dice: '¿Qué es lo que buscas?', '¿una relación afectiva o sexoafectiva?', y le agrega a la pregunta, si '¿ahora tienes una relación?'. En ese momento la conversación gira, porque ella se me acerca, se sonríe, y yo me acerqué a ella, le hice una caricia, y me dice que hace tiempo que no la acarician, y nos damos un beso mutuo, no hay gesto de rechazo o resistencia, termina el beso y sigue la conversación, le digo en broma que si cree que soy el octavo pretendiente".