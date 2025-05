“Se nos pasó la mano”: El supuesto diálogo entre Monsalve y la denunciante según su declaración - Chilevisión

Este domingo se publicó íntegramente la declaración que Manuel Monsalve entregó en calidad de imputado por los delitos de abuso sexual y violación.

El relato fue entregado durante cinco jornadas entre el 7 el 13 de enero y publicado por La Tercera, en donde relata hechos de forma cronológica desde que conoció a la víctima, hasta lo ocurrido después de comer en el restaurante El Ají Seco, el domingo 22 de septiembre pasado, incluyendo la mañana posterior en el hotel.

Respecto del domingo 22 de septiembre, el ex subsecretario del Interior reiteró en que al llegar cada uno pidió una copa de pisco sour, luego llegan dos copas más junto con la comida. Ahí, Monsalve declaró:

Al día siguiente, el lunes 23 de septiembre, Monsalve relata que despierta en la habitación del hotel se sentía físicamente mal, por lo que le dice a su jefa de prensa que suspenda su presencia en las actividades que tenía pactadas debido a una jaqueca.

Al ser consultado sobre lo primero que recuerda cuando despierta, señaló:

Monsalve declaró que al despertar la víctima seguía durmiendo y que dentro de sus primeros diálogos él le habría dicho que "se nos pasó la mano":

"Ella me dice que tiene que levantarse porque tiene una reunión, y le pregunté ¿qué reunión?, si era conmigo esa reunión no se iba a realizar, ella me contesta 'ok'. Inmediatamente le digo creo que se nos pasó la mano, y ella me contesta, muy normal, ‘la próxima vez no pueden ser más de dos piscos sour’. Le digo ‘parece que la cagamos’. Ella me dice ‘¿o sea eso es esto para ti?’, le dije que no, que me refería a tener que haber suspendido las actividades importantes a las que tenía que ir".