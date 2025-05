Según declaró Monsalve: Así fue la conversación con el pdte. Boric sobre denuncia de violación - Chilevisión

Tras filtrarse la declaración íntegra en calidad de imputado del ex subsecretario Monsalve, se conoció su versión sobre cómo fue la conversación sobre la denuncia con el presidente Boric en La Moneda.

Dentro de la declaración judicial de Manuel Monsalve, el ex subsecretario del Interior detalló cómo habría sido la convesación en la que el presidente Gabriel Boric le cuenta sobre la denuncia por abuso sexual y violación en su contra.

La declaración íntegra fue publicada por La Tercera este domingo y en ella, Monsalve también relata las horas previas a enterarse de la denuncia.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La conversación con el pdte. Boric

Monsalve relató que el 14 de octubre pasado venía a Santiago desde Valparaíso cuando el presidente Boric lo citó a una reunión en La Moneda, sin entregarle más detalles.

El ex subsecretario tuvo una reunión previa con Gabriel de la Fuente, su ex jefe de gabinete, y Luppy Aguirre, ex jefa jurídica de Interior. Esta última le aconsejó contratar un abogado privado:

"Posterior a esto tenía pendiente concurrir a la reunión con el Presidente, llamé a Carlos Durán, el jefe de gabinete, le pregunté si podía cruzar a su oficina, ingresé a su despacho, no recuerdo bien la hora en que esto ocurrió, quizás las 20:00 o 20.30 horas, pensé que el Presidente me había citado por otro motivo, porque había mucha preocupación por los movimientos que se podían dar en La Moneda y si yo continuaba o no en el cargo. Al entrar le dije: 'Presidente, antes que me diga algo, le tengo que contar algo delicado', él me dice: 'La denuncia', le dije que no tenía noticia de eso. Ahí me dice es una denuncia por algo sexual y me pide que le cuente lo que ocurrió".

El ex subsecretario relata que durante esa conversación, le explicó al presidente Boric que había "salido" con una funcionaria, mientras que el mandatario le ratificó que habían presentado una denuncia en su contra por abuso sexual.

"Solo me relató que había sido informado por la ministra del Interior que había una denuncia de una persona que trabajaba en la Subsecretaría y que estaba siendo investigada por la PDI. Le conté los hechos del 22 y 23, le conté que salí con ella, a donde fuimos, lo que ingerimos, la pérdida de memoria, el haber despertado con ella al lado, que tenía un vacío de 8 o 10 horas, que ella también tenía esta pérdida de memoria, el hecho de que nunca antes nos había ocurrido algo de esta naturaleza, que nos parecía muy extraño, le comenté que había hablado con la PDI y había visto imágenes del hotel y que estaba impresionado de estas imágenes porque no tenía memoria de haber hecho esas acciones y que tenía la preocupación de que terceras personas habían tenido injerencia y por eso había recurrido a la PDI por asesoría".

Respecto de la contestación del mandatario sobre su relato, aseguró que "el me dijo 'No tengo por qué dudar de lo que me dices', hace alusión a la presunción de inocencia y a que la investigación recién se estaba iniciando".

Finalmente, Monsalve relató que el presidente preguntó si su familia estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo: "Le respondí que no. Entonces me preguntó dónde estaban y me dijo que debía informarles, finalmente me dijo: 'Tienes que ir a ver a tu familia'".