“No lloró”: La respuesta de Monsalve sobre actitud de la denunciante tras noche investigada - Chilevisión

Este domingo se publicó la declaración integra de Manuel Monsalve en calidad de imputado por los delitos de abuso sexual y violación contra una funcionaria de la Subsecretaría del Interior.

El relato fue publicado por La Tercera y en una de las jornadas de interrogatorio, el ex subsecretario del Interior relata las horas previas a enterarse de la denuncia en su contra, cuando el presidente Gabriel Boric y la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, ya habían sido informados.

Al respecto, Monsalve asegura que tanto él, como la denunciante sentían preocupación al no recordar nada de lo que había ocurrido tras cenar en el restaurante El Ají Seco el 22 de septiembre de 2024 y comentó que, para aquel entonces, ya le había pedido a Cristina Vilches, jefa de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), que revisara las cámaras del sector.

El 14 de octubre, horas antes de que el presidente Boric le informara de la denuncia, Monsalve le contó lo que había pasado a Gabriel de la Fuente, su ex jefe de gabinete y a Luppy Aguirre, ex jefa jurídica de Interior. Esta última, según la declaración, le recomendó contratar a Lino Dissi como abogado privado.

Al respecto, en el interrogatorio se le preguntó a Monsalve si para aquel entonces, él ya se había preocupado de que la denunciante hubiese entendido que lo que ocurrió hubiese sucedido contra su voluntad. Al respecto, él contestó:

"La frase que ella utilizó no tiene que ver con no consentir, lo que (nombre de la denunciante) me dijo, era que 'pero lo que yo hice, no lo hice consciente'. Esto porque ella no se acordaba de nada. Nunca consideré la posibilidad de que ella pudiera sentirse víctima de un abuso, al menos hasta este momento en que hablé con Luppy."