Minsal emite Alerta Alimentaria por toxina en leche para niños: Estos son los lotes denunciados - Chilevisión

07/01/2026 12:34

Minsal emite Alerta Alimentaria por toxina en leche para niños: Estos son los lotes denunciados

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud, los lotes señalados contendrían una toxina que podría producir intoxicación y vómitos. Por su parte, la empresa informó que estos se retirarán del mercado.

Publicado por CHV Noticias

El Ministerio de Salud (Minsal) emitió una Alerta Alimentaria sobre el producto Alfamino, una fórmula infantil que se distribuye para diagnósticos como alergias alimentarias. 

De acuerdo a lo informado por el organismo, se trata de algunos lotes que contienen "cereulida", una toxina asociada con brotes de intoxicación y vómitos. 

Asimismo, la autoridad sanitaria afirmó que se están "realizando las gestiones para tomar las medidas sanitarias respectivas, entre otras, la no distribución o comercialización de los productos afectados". 

Minsal: Estos son los lotes con riesgo de contaminación 

De acuerdo a lo informado por el Minsal, son doce los lotes que están siendo retirados: 

De igual manera, las autoridades realizaron un llamado indicando que "en el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con manifestaciones clínicas (vómitos), se recomienda acudir a un centro de salud correspondiente".

Empresa realiza retiro voluntario de la fórmula infantil Alfamino

A través de un comunicado, Nestle, la empresa encargada de la destribución del producto Alfamino informó la decisión de realizar "un retiro voluntario y preventivo de los lotes". 

De igual manera agregaron que "a la fecha, no han existido reportes confirmados de ninguna enfermedad asociada con el consumo de este producto. No obstante, y por un alto nivel de precaución, Nestlé ha decidido realizar este retiro voluntario".

