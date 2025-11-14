“Mi nombre está limpio”: Max Valenzuela reveló que fue declarado inocente tras denuncia por delitos sexuales - Chilevisión

"La Fiscalía cerró el caso de forma definitiva e irrevocable. La justicia confirmó que mi inocencia es clara y que las acusaciones jamás tuvieron sustento", sentenció Valenzuela a través de un comunicado.

Este viernes, el cantante Max Valenzuela anunció a través de sus redes sociales que la investigación en su contra por delitos sexuales hacia una menor de edad fue cerrada, siendo declarado inocente.

Los hechos fueron expuestos en abril de este año a través de redes sociales y el artista confirmó la denuncia en su contra días después. Desde ese entonces pausó su carrera musical y volvió a Chile mientras se llevaba a cabo la investigación.

¿Qué dijo Max Valenzuela?

"Hace casi tres años, unos miembros de mi familia lejana me acusaron de algo que yo jamás sería capaz de hacer. Aquella herida fue doble: me arrebató la paz, y al mismo tiempo, detuvo mi vida y mi carrera por completo", señaló Valenzuela a través de un comunicado.

En esa misma línea, agregó: "La Fiscalía investigó exhaustivamente durante más de un año. Yo estuve presente en Chile durante todo ese tiempo, colaborando en cada etapa del proceso".

Además, el artista señaló que la parte demandante "nunca mostraron interés en probar lo que decían. Demoraron todo el proceso legal al no entregar las pruebas que les pedían, no respondieron a los llamados de la justicia y, finalmente, su abogado no se presentó a la audiencia de cierre".

"Peor aún, buscaban dinero a cambio de retirar la acusación. Yo me negué. Mi conciencia estaba limpia (...)El desenlace fue claro: no había nada que me vinculara a esos hechos, porque nunca ocurrieron", arremetió el cantante.

Por otra parte, Valenzuela aseguró que tras un año de investigación "la Fiscalía cerró el caso de forma definitiva e irrevocable. La justicia confirmó que mi inocencia es clara y que las acusaciones jamás tuvieron sustento. Mi nombre está limpio, y con ello se cierra un capítulo doloroso de mi vida".

"Sé que este tipo de casos existen y deben denunciarse. Respeto profundamente a quienes han tenido que atravesar ese dolor. En mi caso, me tocó vivir una acusación que resultó ser falsa y que tenía una intención monetaria", comentó Max.

Finalmente, el artista lamentó los daños que esta acción legal generó en su carrera, la cual comenzó hace 9 años y agradeció el apoyo de sus cercanos, familia y fanáticos: "Aún no he terminado", aseguró.