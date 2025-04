VIDEO | “No estoy huyendo”: Max Valenzuela confirmó arraigo nacional tras denuncia en su contra - Chilevisión

Max Valenzuela volvió a referirse sobre la denuncia en su contra que fue expuesta en redes sociales este domingo, tras conocerse que sobre él pesan acusaciones de delitos sexuales.

El artista escribió un comunicado donde además ratificó que existe una medida cautelar de arraigo nacional en su contra y negó haberla inclumplido, enfatizando en que se encuentra viviendo en Chile actualmente.

"No estoy huyendo"

"Les quiero poner en contexto de la situación que estoy pasando ahora mismo, redacté esto con el fin de que puedan entender mi situación en la que estoy ahora", señaló Valenzuela.

En esa misma línea, agregó: "Tengo arraigo nacional, sí. Estoy en un proceso de investigación, a mí no me han sentenciado, no me han culpado de nada y estoy en Chile, no me estoy escapando. Tengo un abogado, estoy haciéndome cargo de toda la situación".

Max insistió en que su inocencia y reiteró que el proceso legal se encuentra en etapa de investigación, por lo que no ha recibido una condena sobre los hechos que se acusan y aclaró: "Al contrario de lo que dicen muchos en internet, no estoy huyendo de la justicia, estoy en Chile".

"Claramente de esto yo no hice nada", declaró Valenzuela, quien criticó el actuar de la familia demandante, mientras que Fiscalía declinó referirse a la causa.