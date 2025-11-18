 Actualizan estado de estaciones de Línea 1 de Metro tras suspensión de servicio - Chilevisión
18/11/2025 13:40

Actualizan estado de estaciones de Línea 1 de Metro tras suspensión de servicio

De acuerdo a la información publicada por el organismo, las estaciones habían estado fuera de servicio por la presencia de una persona en la vía.

Publicado por CHV Noticias

Durante el mediodía de este martes, Metro reportó el cierre temporal de cuatro estaciones en la Línea 1 debido a la presencia de una persona en la vía. Cerca de las 13:40 horas las estaciones volvieron a estar operativas

Según la información entregada por el organismo, las estaciones que estuvieron cerradas fueron: La Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía y Universidad Católica

El servicio en Línea 1 sólo estuvo disponible en los tramos de San Pablo - Los Héroes y de Baquedano a Los Dominicos, pero ya retomó la totalidad de la Línea. 

