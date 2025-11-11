Matthei explicó el comentado lugar donde guardó rosa que Kaiser le regaló en Debate Presidencial - Chilevisión

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se refirió a la rosa que recibió a modo de regalo en el Debate Presidencial Anatel 2025 por parte de Johannes Kaiser, candidato del Partido Nacional Libertario, por motivo de su cumpleaños.

En el punto de prensa posterior al evento la otrora alcaldesa de Providencia agradeció el gesto del aspirante a La Moneda y explicó por qué posicionó el obsequio en su blusa, marcando uno de los momentos más comentados del debate en redes sociales.

"Él fue muy cariñoso y yo también fui cariñosa", comenzó diciendo, para luego decir que "la (rosa la) puse cerca de mi corazón", sacando aplausos entre los integrantes de su comando que estaban a sus espaldas.

"Son formas de agradecer. Yo creo que en la política y en general en la vida es súper importante la forma, el respeto a todo el mundo y por eso que nosotros hablamos tanto de Chile un solo equipo, porque al final somos todos chilenas y chilenos", agregó.

Continuó al señalar que "debiéramos ponernos de acuerdo y eso es lo que representamos". "Nunca antes habíamos tenido en Chile desde la vuelta de la Democracia una alianza tan amplia como la que tenemos nosotros"

"Va desde la derecha hasta la centroizquierda, o la izquierda democrática como nosotros decimos. La capacidad de darle a los chilenos una esperanza de un mejor país, eso es lo que nos tiene unidos y traté de reflejar hoy", cerró Matthei.

Usuarios reaccionaron al momento en redes sociales

Tal como fue mencionado, el momento no pasó desapercibido y, además del agradecimiento en alemán que pronunció la candidata, también fue ampliamente comentado en plataformas como X el lugar donde posicionó la rosa.

"Lo más freak del debate fue este tren de eventos inesperados: la rosa de Kaiser, el saludo en alemán y la rosa en el busto", fue uno de los comentarios que se leyó en la red social.

"Curioso dónde Evelyn Matthei se puso la rosa que le regaló Kaiser" y "Kaiser un caballero, le regaló una rosa a su contrincante Matthei por su cumpleaños, eso es educación", fueron otras de las reacciones.

Lo más freak del debate fue este tren de eventos inesperados: la rosa de Kaiser, el saludo en alemán y la risa en el busto debate la Evelyn Matthei #DebatePresidencial pic.twitter.com/pG6OyYc52U — karola (@karolasabe) November 11, 2025

Kaiser saluda al final del debate a Evelyn Matthei por su cumpleaños entregandole una rosa#DebateAnatel2025 pic.twitter.com/46Stk8TPOm — ®UPLaRadio® Alza la voz y Mueve tu Cuerpo (@UPLaRadio) November 11, 2025