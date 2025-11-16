Marcar dos opciones en la papeleta no duplica el sufragio, sino que anula el voto - Chilevisión

Cabe recordar que, en Chile, los votos nulos se consideran como votos “no válidos”. Es decir, mientras sí son contabilizados en el total de sufragios, no se utilizan para calcular los resultados de las elecciones.

Este domingo 16 de noviembre se realizarán las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile. En este contexto, usuarios en redes sociales han compartido imágenes de la papeleta de votación publicada por el Servicio Electoral (Servel), con los nombres de los aspirantes a La Moneda y supuestas “instrucciones” para votar.

Según las publicaciones, compartidas más de 4.200 veces en X (1, 2), Facebook, Instagram y Threads desde el 13 de noviembre, cada elector tendría que marcar con una línea a los candidatos que desea que pasen a la segunda vuelta, prevista para el 14 de diciembre.

La imagen viral muestra una línea vertical en los nombres de Johannes Kaiser (del Partido Nacional Libertario) y José Antonio Kast (del Partido Republicano), quienes llevan el número 4 y 5 respectivamente en la papeleta de votación.

Los usuarios aseguran: “debemos salvar este país que se está cayendo a pedazos por culpa de los comunistas. La única forma de hacerlo, es que Kaiser y Kast pasen a segunda vuelta. ¿Cómo hacerlo? De esta manera, estimados, hay que marcar a ambos candidatos, el futuro del país está en nuestras manos”.

“Si este domingo tu opción es Kaiser o Kast, recuerda marcar opción 4 y 5, así se contará el voto para ambos candidatos”, dicen otras entradas.

Otros usuarios han señalado, aunque con menor viralidad, que se pueden marcar hasta tres preferencias. En este caso, a la imagen anterior se le añadió una segunda línea vertical, la cual abarca a los tres primeros candidatos que aparecen en la papeleta: Franco Parisi (1), Jeannette Jara (2) y Marco Enríquez-Ominami (3).

Marcar más de una preferencia en la papeleta anula el voto

Sin embargo, las publicaciones difunden información falsa, ya que un voto con las características descritas en las entradas virales es considerado nulo.

De acuerdo con el artículo 77, numeral 5, de la ley 18.700, sobre Votaciones Populares y Escrutinios, “serán nulas y no se escrutarán las cédulas en que aparezca marcada más de una preferencia, contengan o no en forma adicional leyendas, otras marcas o señas gráficas”.

Esta información ha sido reiterada por el Servicio Electoral (Servel) en numerosas ocasiones a lo largo de los años. En redes sociales, el organismo respondió a consultas hechas por distintos usuarios en 2012, 2013, 2021 y 2023, ocasiones en que señaló que marcar más de una opción anula el voto.

@Mariana14245479 ¡Hola! Sí, sólo debes marcar una preferencia. Si marcas más de una se considerará voto nulo. Saludos — Servicio Electoral (@ServelChile) May 7, 2023

Una gráfica publicada por el Servel en octubre de 2017 explica cuáles son los casos en los que un voto puede anularse. Entre ellos, por ejemplo, marcar dos preferencias o marcar dos preferencias y escribir una consigna en la papeleta.

¡Recuerda! Para que tu voto sea válido debes marcar una sola preferencia. Infórmate más aquí -> https://t.co/N2zbaTS4xd #Elecciones2017 pic.twitter.com/VLHsXMTZZN — Servicio Electoral (@ServelChile) October 28, 2017

Cabe recordar que, en Chile, los votos nulos se consideran como votos “no válidos”. Es decir, mientras sí son contabilizados en el total de sufragios, no se utilizan para calcular los resultados de las elecciones. En Mala Espina abordamos algunos mitos alrededor de este tipo de sufragios, los cuales puedes revisar acá.