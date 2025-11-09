Joven con discapacidad intelectual severa fue designado como vocal de mesa en San Bernardo - Chilevisión

El joven de 21 fue designado como vocal de mesa en el segundo llamado, lo que le impide presentar una excusa formal ante el Servel.

A pocos días de las elecciones del 16 de noviembre, Agustín Saravia, un joven de 21 años con discapacidad intelectual severa, fue designado como vocal de mesa en la Escuela República de Brasil, en la comuna de San Bernardo.

Al ser designado en el segundo llamado, el joven no puede excusarse. Sin embargo, según declaró su madre, Lorena Espínola, se decidió que no asistirá, arriesgando una posible multa.

"Él sabe que fue designado vocal de mesa y me ha preguntado si se va a presentar; me dice que no puede, que no sabe qué hacer, pero al final le dijimos que no va a ir. No lo voy a llevar, prefiero pagar la multa a que pase por todo eso", señaló Lorena a Las Últimas Noticias.

En esa línea, señaló que Agustín está en el Registro Nacional de la Discapacidad (RND) del Registro Civil, debido a que "tiene una discapacidad intelectual severa, con retraso sicomotor. Cuando faltaba una semana para que naciera, me tuvieron que hacer una cesárea de urgencia porque se estaba asfixiando. Quedó con daño cerebral leve, pero deja secuelas. Tiene 21 años, pero una mentalidad de un niño de nueve años".

La madre explicó que su hijo presenta dificultades motoras y de comunicación que hacen imposible su desempeño como vocal de mesa, ya que el sistema no está preparado para atender sus necesidades: "Es más torpe en el tema motor fino, por lo que le cuesta doblar los votos".

Espínola además cuestionó la ausencia de capacitación y apoyo adecuado para los vocales con discapacidad, destacando que “acá se habla tanto de inclusión, y no hay una capacitación especial para las personas discapacitadas que necesitan acompañamiento”.

"Siempre tiene que estar asistido"

También manifestó su preocupación respecto a si podrá acompañar a su hijo, quien “siempre tiene que estar asistido, pero no sé si es legal que alguien lo acompañe en la mesa”.

Al ser consultada por su reacción al momento de que su hijo fuera designado, la madre reconoció que la designación no le resultó sorpresiva.

“Cuando hice el trámite para que mi hijo tuviera la credencial de discapacidad, me dijeron ahí que a una niña con síndrome de Down la habían llamado para ser vocal (...) Sí me sorprendió que los datos de las personas con discapacidad no estén en línea en el Servel”, aseguró.

Desde el Servel le indicaron que Agustín “no tiene opción de excusa por tiempo, porque fue designado en el segundo llamado, solamente le queda presentarse al juzgado cuando lo llamen por no haber ido y excusarse con un certificado médico ante el juez”.

Sin embargo, el joven sí votará, y es que en palabras de su madre, él "tiene que tener una vida lo más normal posible y la responsabilidad de votar es importante (...) Hace la mecánica del voto, pero todavía no me entiende cómo tiene que hacer la raya, tiende a hacer una cruz sobre la línea”.