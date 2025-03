Tras 200 días en la cárcel: Luis Hermosilla sale de prisión y queda con arresto domiciliario total - Chilevisión

El abogado investigado por los delitos de soborno, delitos tributarios y blanqueo de capitales también quedó con prohibición de salir del país y de comunicarse con los otros imputados en la causa.

Luego de más de 200 días en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, el tribunal revocó la prisión preventiva para el abogado Luis Hermosilla, imputado por los delitos de soborno, delitos tributarios y blanqueo de capitales.

En cambio, a partir de esta jornada comenzará a cumplir la medida cautelar de arresto domiciliario total en su domicilio, tras 6 meses de reclusión.

Además, Hermosilla quedó con prohibición de salir del país y con prohibición de comunicarse con personas determinadas, en concrecto, con los otros imputados en la causa.

Abogado de Luis Hermosilla: "No hay necesidad que él esté preso"

A la salida del Centro de Justicia de Santiago, el abogado de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo Hermosilla, entregó declaraciones a la prensa y celebró la decisión de la jueza de otorgar la libertad.

"Lo que la jueza ha dicho es que, por ahora, entiende que existen antecedentes que justifican la existencia de los delitos en esta etapa procesal sin que se le rompa el principio de inocencia", comenzó diciendo.

"Lo que no ve ella, con toda razón, es la necesidad de que él esté preso. Las normas actuales chilenas si bien son duras, no derogan el principio de inocencia y toda persona, mientras no sea condenada, tiene derecho a ser considerada como un inocente", sostuvo.

Juan Pablo Hermosilla: "Hay que llevar esta causa a juicio"

"Ha prestado (Luis Hermosilla) unas 10 declaraciones con estos fiscales, con otros, con todo el mundo que lo cita él está dispuesto. Son declaraciones extensas y largas", declaró el jurista ante los medios de comunicación.

"Lo que hay que hacer es llevar esta causa a juicio y parar las filtraciones y obligar a que los fiscales se comporten conforme a la ley", solicitó el jurista.

Además, enfatizó su llamado al Ministerio Público a detener las filtraciones: "Hay que castigar a los fiscales que lo hayan hecho y tienen que dejar de manipular estas causa como han sido manipuladas", afirmó.

Por otra parte, reconoció la importancia del informe psicológico y social sobre Hermosilla en la decisión de la jueza: "Fue muy importante porque muestra lo obvio".

"Él es una persona de 68 años que no ha sido condenada por ningún delito y que, por lo tanto, es una persona que, eventualmente, según las condenas que tenga, pueda eventualmente obtener beneficios. Creo que ese informe fue muy relevante", aseveró.