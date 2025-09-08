Los Ratones vs. Los Polleros: La histórica rivalidad en la mira por crimen de Baby Bandito - Chilevisión

Según un reportaje de CHV Noticias, esta disputa territorial que atemoriza las calles de Cerro Navia sería un antecedente clave en la investigación del asesinato de Kevin Olguín.

Un reportaje de CHV Noticias entregó detalles de la banda criminal que podría estar vinculada en el crimen de Kevin Olguín Sepúlveda, más conocido como Baby Bandito.

De acuerdo a la investigación, una arista que llama la atención en la muerte de Olguín es una histórica rivalidad entre Los Ratones y Los Polleros, bandas que disputaban territorios en la comuna de Cerro Navia.

Ambas agrupaciones están acusadas de un cúmulo de robos de autos y homicidios. Por un lado, Los Ratones está conformada por una numerosa familia, donde participan hermanos, tíos, primos y sobrinos, varios de ellos de apellido Olguín, como es el caso de Baby Bandito.

En sus primeros años de existencia, participaron en la lucha territorial por el tráfico de drogas en la población Sara Gajardo. Así ascenderían a una vida de viajes y lujos por sus delitos ocurridos tanto en Chile como el extranjero.

En agosto de 2017, Los Ratones fueron acusados del violento robo que sufrió el animador Rafael Araneda y su familia. De acuerdo a una fuente anónima, Kevin fue uno de los líderes del atraco.

La histórica rivalidad de Los Ratones y Los Polleros

El grupo criminal de Baby Bandito tenía una eterna rivalidad con Los Polleros, la cual data desde hace décadas y causa temor en las calles de Cerro Navia.

En el año 2011, Rodrigo González Pérez, líder de Los Polleros, fue asesinado frente a un taller mecánico en Quinta Normal. Por este homicidio se detuvo a dos de los siete hermanos Olguín.

Por su parte, a González Pérez también se le atribuye el crimen de un miembro de Los Ratones concretado en 2001.

Tras el asesinato de Baby Bandito, se instaló una animita cerca de la casa familiar ubicada en Quilicura. Originalmente, la figura que posa ahí en un mural es la de Marcos Soto Olguín, alias el "Ratón Pepon", su compañero de delitos que falleció tras una persecución policial.

El cantante urbano Jairo Vera le dedicó una canción, titulada "Pepon x siempre", donde se hace alusión a "Tutao", otro miembro del clan Olguín que cumple condena de 12 años de cárcel tras matar a un integrante de la banda rival, Benjamín Osorio Hernández.

Según las primeras indagatorias del caso, no se descarta que el motivo de la muerte de Kevin Olguín fuera, precisamente, por venganza.