“No llegué a tiempo”: El mensaje de arrepentimiento de la hermana de “Baby Bandito” tras asesinato - Chilevisión

02/09/2025 20:29

“No llegué a tiempo”: El mensaje de arrepentimiento de la hermana de “Baby Bandito” tras asesinato

Millaray Olguín compartió un video junto a un extenso mensaje de despedida para su hermano y su cuñada, en el que asegura que el asesinato de ambos la dejó “con el corazón totalmente roto”.

Publicado por Gabriela Sambuceti

Millaray Olguín, hermana de Kevin Olguín, más conocido como “Baby Bandito”, compartió un mensaje de despedida tras el asesinato de este fin de semana.

El condenado por el denominado como robo del siglo murió acribillado con más de 20 disparos junto a su pareja, Karina Rojas, en Cerro Navia.

En ese contexto, la joven publicó un video con recuerdos su hermano y su cuñada, acompañado de un extenso mensaje, en el que expresó que está “con el corazón totalmente roto” por lo sucedido.

La despedida de la hermana de “Baby Bandito”

“Los amo tanto mis loquitos, no saben la falta que me harán por el resto de mi vida, yo fui su confidente y los apoyé siempre en su amor loco, ustedes siempre eran los primeros en correr por mi”, partió Olguín.

“Un día les dije que si a ustedes les pasaba algo yo sería la primera en llegar y así fue, porque mientras nos queramos entre nosotros todo bien, lamentablemente no llegué a tiempo como ustedes lo hacían por mí y eso me dolerá toda la vida”, continuó.

“Mi hermanito loquito, te amo mucho, me dejas con el corazón totalmente roto, no sé bien cómo saldré de todo esto, porque siempre me han enseñado de todo menos a vivir sin un hermano”, lamentó.

“Su amor siempre fue leal y lo demostraron hasta el final, gracias cuñada por amar con locura a mi hermanito, él te amó de la misma forma y soy testigo de eso, ahora están descansando juntos como siempre quisieron”, cerró.

