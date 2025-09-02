 “Me has dejado...”: Madre de la hija de “Baby Bandito” compartió mensaje tras asesinato - Chilevisión
02/09/2025 15:22

“Me has dejado el fruto del amor”: Madre de la hija de “Baby Bandito” compartió mensaje tras asesinato

La mujer con la que tiene una hija en común, despidió y asistió al funeral de Kevin Olguín, el cual se realizó en el Cementerio General. 

Publicado por CHV Noticias

Ambar Barrientos, expareja de Kevin Olguín, y con quien tiene una hija en común, despidió y asistió al funeral de "Baby Bandito", el cual se realizó en el Cementerio General. 

Cabe señalar que luego que este fuera declarado de "alto riesgo" por las autoridades, la familia de Olguín debió trasladar su cuerpo desde el Servicio Médico Legal hasta el recinto fúnebre. 

Esto con la intención de evitar desórdenes durante su velorio, aunque de todas formas vecinos de Quilicura, donde vivía Olguín, debieron soportar fuegos artificiales hasta la madrugada del lunes. 

Expareja y madre de su hija despide a "Baby Bandito"

"Me has dejado el fruto del amor que un día tuvimos, por el cual luchamos para juntos verla nacer", comienza diciendo en el mensaje que escribió Ambar Barrientos en Instagram.

En la misma línea, la mujer añadió que "es imposible no recordar cada momento y a pesar de todo, tengo los mejores recuerdos de lo vivido. Nuestra historia es mi recuerdo más latente"

El texto fue acompañado con una foto de Olguín junto a su hija, cuando esta era pequeña, ya que ahora es casi una adolescente. 

Además, la expareja compartió videos del funeral en el Cementerio General, donde en uno de ellos se ve a su hija lanzando globos con forma de corazón en señal de recuerdo para su padre. 

¿Quién es Ambar Barrientos?

Ambar Barrientos fue la joven con quien Kevin Olguín viaje a Europa tras el denominado "robo del siglo" y con quien se fotografió en diversos puntos turísticos ostentando su vida tras el delito. 

Ambos se conocieron en Chile y comenzaron una relación amorosa, luego se fueron a España e Italia, cuando el ahora fallecido tenía 23 años.

La joven oriunda de Quilicura tuvo una hija con el conocido como "Baby Bandito" y su relación duró varios años. Actualmente ellos no sostenían una relación.

