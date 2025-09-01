 La historia completa de Kevin Olguín, “Baby Bandito”: del robo del siglo a su muerte acribillado - Chilevisión
01/09/2025 11:11

La historia completa de Kevin Olguín, “Baby Bandito”: Del robo del siglo, una serie en Netflix y su muerte acribillado

Olguín, cuya historia inspiró una serie, murió asesinado el fin de semana y dio lugar a un funeral de alto riesgo en Quilicura.

Publicado por CHV Noticias

Este fin de semana murieron acribillados Kevin Olguín, apodado como 'Baby Bandito', y su pareja, Karina Rojas en la comuna de Cerro Navia.

La víctima, quien se hiciera conocida por su rol en el robo del siglo en el Aeropuerto de Santiago de 2014, fue abordada por un grupo de sujetos que abrió fuego contra el automóvil en el que estaba él y su pareja.

Así, se puso fin a su historia, que inspiró una producción de Netflix nombrada en honor a su apodo "Baby Bandito" en 2017 y que tuvo a las autoridades siguiendo de cerca un funeral de alto riesgo.

Origen y participación del robo del siglo en 2014

Poco se sabe del origen de Kevin Olguín, pero lo que sí es una certeza es el momento en que se hizo conocido. Fue tras su participación en el denominado robo del siglo en agosto de 2014.

Con apenas 21 años y junto al resto de una banda criminal, Olguín fue clave en la sustracción de al menos 6 mil millones de pesos desde un camión Brinks en el Aeropuerto de Santiago.

Lo fue, más bien, en la huida. En ese rol, 'Baby Bandito' facilitó el escape esparciendo miguelitos y bloqueando accesos y salidas del terminal aéreo, permitiendo que los cerca de ocho integrantes de la banda incluido él pudieran huir.

Vida en Europa

Tras asestar ese golpe, Kevin Olguín escapó del país con parte del botín y se estableció en Europa junto a su novia y algunos de sus amigos. 

En redes sociales presumía parte de las ostentosas compras en marcas de lujo. Dichas publicaciones fueron claves para rastrear y dar con su paradero.

Su periplo por el Viejo Continente incluyó pasos por Italia, Francia y España. En el primero, comenzó a ser apodado como 'Baby Bandito' y en este último fue detenido en 2016 y extraditado a Chile.

La serie de Netflix

Su historia llegó a la pantalla chica, concretamente al streaming, luego que Netflix produjera una serie inspirada en él.

Según la sinopsis de la plataforma, la serie narra la vida de Kevin Tapia, un joven que decide involucrarse en un plan para robar a una banda criminal, entrecruzándose con una historia de amor. Mezcla elementos de realidad y ficción.

Últimos años y muerte

Al no tener antecedentes penales, la condena que recibió no fue tan dura: cuatro años de libertad vigilada tras apenas siete meses en prisión preventiva. Para cuando Fiscalía apeló a la sentencia, Olguín se había vuelto a fugar. 

En 2021 terminó de cumplir la condena pendiente, pero poco después fue detenido nuevamente por un robo a un camión que cargaba tabaco y vinculado a una banda que realizó portonazos.

Olguín y su pareja murieron acribillados dentro de su automóvil en Cerro Navia, tras ser abordados por un grupo de sujetos.

Su funeral fue declarado "de alto riesgo" por la Delegación Presidencial Metropolitana y tuvo lugar en Quilicura durante la madrugada del lunes.

