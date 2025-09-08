 EXCLUSIVO | “Hay que hacer justicia”: Padres de “Baby Bandito” rompen el silencio tras su asesinato - Chilevisión
Minuto a minuto
EXCLUSIVO | “Hay que hacer justicia”: Padres de “Baby Bandito” rompen el silencio tras su asesinato Tragedia en Lampa tras nuevo turbazo: Delincuentes matan en su casa a joven y se llevan solo dos celulares Metro de Santiago informa normalización del servicio en Línea 1 tras cierre de estaciones VIDEO | “Hay de todo en el edificio”: El registro que destapó agresión a inspectores en Estación Central “Ha sentido alivio”: Padre de víctima de torturas en Osorno habló por primera vez y relató cómo está su hijo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/09/2025 10:45

EXCLUSIVO | “Hay que hacer justicia”: Padres de “Baby Bandito” rompen el silencio tras su asesinato

Aunque su muerte ha sido muy mediática, aún no se sabe quiénes y por qué le dispararon al reconocido delincuente.

La semana pasada fue el funeral de Kevin Olguín, más conocido como "Baby Bandito", quien fue acribillado en Cerro Navia cuando se traslada en un vehículo junto a su pareja, Karina Rojas. 

De hecho, el padre de la mujer y suegro de Olguín, descartó ajuste de cuentes y señaló que su hija junto a su pareja habían sido víctimas de una fatal encerrona. 

Aunque su muerte ha sido muy mediática, aún no se sabe quién o quiénes y por qué le dispararon al reconocido delincuente.

Padres de "Baby Bandito" rompen el silencio

CHV Noticias en exclusiva logró hablar con su familia sobre las teorías del crimen y donde sus padres hablan de justicia.

Al ser consultados en el Cementerio General previo al funeral sobre una posible encerrona sus progenitores señalaron: "Nosotros no tenemos idea".

Por último, se les preguntó por justicia: "Si po', hay que hacer justicia, eso no más", manifestaron. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Lo último

Lo más visto

“Más de un año...”: Coté López presentó a su nuevo galán y detalló primer encuentro

En uno de los registros compartidos por la empresaria, se puede apreciar al joven brasileño mientras María José le habla en portugués.

07/09/2025

Mujeres pueden recibir $297 mil por hijo: Revisa requisitos y desde qué edad accedes al beneficio

El Bono por Hijo es un beneficio estatal que fue creado para incrementar las pensiones de las mujeres que cumplan con los requisitos, por cada hijo vivo, incluso aquellos que son adoptados.

07/09/2025

Incidentes en romería: Adolescente detenido con molotov y encapuchados lanzaron fuegos artificiales

La marcha en conmemoración a las víctimas de la dictadura militar se dirigía hacia las afueras del Palacio de La Moneda, cuando comenzaron a registrarse una serie de disturbios.

07/09/2025

“No le pagai' ni al banco...”: Nano Calderón causó revuelo tras curiosa solicitud de un seguidor

El empresario e influencer tuvo una particular opinión sobre los hombres que se toman fotografías y luego las suben en sus redes sociales.

07/09/2025