EXCLUSIVO | “Hay que hacer justicia”: Padres de “Baby Bandito” rompen el silencio tras su asesinato - Chilevisión

Aunque su muerte ha sido muy mediática, aún no se sabe quiénes y por qué le dispararon al reconocido delincuente.

La semana pasada fue el funeral de Kevin Olguín, más conocido como "Baby Bandito", quien fue acribillado en Cerro Navia cuando se traslada en un vehículo junto a su pareja, Karina Rojas.

De hecho, el padre de la mujer y suegro de Olguín, descartó ajuste de cuentes y señaló que su hija junto a su pareja habían sido víctimas de una fatal encerrona.