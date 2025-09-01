“Él ya había hecho una denuncia”: Padre de pareja de “Baby Bandito” entregó nuevo y desconocido antecedente tras su muerte - Chilevisión

Mario Rojas, padre de Karina, pareja de Kevin Olguín alias "Baby Bandito", se refirió al brutal crimen de los jóvenes, quienes fueron asesinados el fin de semana en Cerro Navia.

Este lunes por la mañana y afuera del Servicio Médico Legal (SML), Mario Rojas, padre de Karina, pareja de Kevin Olguín alias "Baby Bandito", se refirió al brutal crimen de los jóvenes, quienes fueron asesinados el fin de semana.

"No es ajuste de cuentas, yo creo que le querían quitar el vehículo", partió declarando el hombre, quien también entregó un nuevo antecedente.

"Él (Kevin Olguín) ya había hecho una denuncia, le habían querido quitar el vehículo hace dos meses y él no movió ni un dedo y puso la denuncia", agregó.

Por último, Rojas indicó que su hija era dueña de casa y madre de un hijo y que la relación con "Baby Bandito" venía desde hace años. "Tenía conocimiento de los antecedentes de él, pero así es el amor, qué más da".

El "enigma" tras la muerte de "Baby Bandito"

El famoso delincuente, conocido como "Baby Bandito", fue asesinado en un ataque armado en la comuna de Cerro Navia luego de que fuera baleado el auto en el que viajaba junto a su pareja.

Cabe recordar que Olguín participó en el recordado “Robo del siglo” en el año 2014. Delito el cual posteriormente inspiró una serie de Netflix.

Tras una vida llena de lujos, viajes y cárcel, el sujeto murió acribillado.