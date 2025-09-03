Jairo Vera se hizo presente y cantó en el funeral de su primo "Baby Bandito" - Chilevisión

Un día después del funeral de Kevin Olguín, se difundió un video donde se ve al cantante urbano junto al ataúd de su primo en el Cementerio General.

Un día después del funeral de Kevin Olguín, alias Baby Bandito, el cual se realizó en el Cementerio General, se viralizó en redes sociales un video de la última despedida que le dio su familia y amigos.

Ahí se ve al cantante urbano Jairo Vera, quien es primo del hombre de 32 años que fue acribillado el fin de semana en Cerro Navia junto a su pareja, Karina Rojas.

En el registro el artista está junto a otros jóvenes a un costado del ataúd y durante minutos entona una canción en recuerdo a su familiar.

Jairo Vera reaparece públicamente

Esta es la primera vez que se ve a Jairo Vera en público luego de que en el pasado mes de julio se le cambiara su prisión preventiva por arresto domiciliario nocturno tras una denuncia por violación grupal a una menor de edad.